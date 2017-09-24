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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

جمع آوری ۳۰۷ معتاد متجاهر و کارتن خواب در غرب استان تهران

جمع آوری ۳۰۷ معتاد متجاهر و کارتن خواب در غرب استان تهران

شهریار- رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران از جمع آوری ۳۰۷ معتاد متجاهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سلیم پور، پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که طرح پاک سازی شهرستان های غرب استان تهران از معتادان متجاهر، در حال اجرا است، گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر در این طرح معتادان متجاهر را جمع آوری می کنند.

وی اضافه کرد: این طرح با توجه به تاکیدهای موجود، مبنی بر بالا بردن احساس رضایت مندی شهروندان و پاک سازی نقاط آلوده از لوث معتادان متجاهر و اجرای طرح پاکسازی اطراف مدارس، اجرا می شود.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران بیان داشت: یکی از دغدغه ها و مطالبات مردمی در حوزه ارتقا امنیت اجتماعی به خصوص در ایام بازگشایی مدارس جمع آوری معتادین متجاهر و پاکسازی اماکن عمومی و خیابان ها از لوث وجود اینگونه افراد می باشد.

وی ادامه داد: طی اجرای این طرح در شهرستانهای  غرب استان تهران تعداد  ۳۰۷نفر از معتادان متجاهر و خطرناک توسط ماموران پلیس جمع آوری و به کمپ های ترک اعتیاد معرفی شدند.

کد مطلب 4096376

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