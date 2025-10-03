به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسی پلیس تهران بزرگ با هدف حفظ امنیت و سلامت شهروندان و پاکسازی نقاط آلوده شهر، نظارت میدانی گستردهای را بر مناطق آلوده و پرتردد شهر تهران آغاز کرده است. این اقدامات در راستای شناسایی و جمعآوری معتادین متجاهر و جلوگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی انجام میشود.
بر اساس اعلام سرهنگ مراد دکامی رییس بازرسی تهران بزرگ، تیمهای ویژه پلیس به طور مستمر و با همکاری سازمانهای مربوطه، نسبت به حضور در نقاط آسیبخیز شهر اقدام کرده و معتادین متجاهر را شناسایی و به مراکز درمان و بازپروری منتقل میکنند. این اقدام با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان اجرا میشود.
رئیس بازرسی پلیس تهران تاکید کرد: امنیت و سلامت مردم در اولویت قرار دارد و ما با جدیت کامل نظارت میدانی خود را افزایش دادهایم تا از هرگونه ناهنجاری و آسیب اجتماعی در سطح شهر جلوگیری کنیم.
نظر شما