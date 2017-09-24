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۲ مهر ۱۳۹۶، ۲۳:۴۸

حضور مدیرعامل فارابی در مراسم سوگواری اباعبدالله در ارمنستان

حضور مدیرعامل فارابی در مراسم سوگواری اباعبدالله در ارمنستان

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی که به دعوت مرکز سینمایی ارمنستان به ایروان سفر کرده است در این شهر در جمع عزاداران حسینی حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی که به دعوت مرکز سینمایی ارمنستان به ایروان سفر کرده است، در سومین شب از ماه محرم در آیین سوگواری حضرت اباعبدالله (ع) و در جمع عزاداران حسینی شرکت کرد.

همه ساله برنامه های ویژه دهه اول محرم در مسجد تاریخی کبود ایروان همزمان با فرارسیدن ماه محرم برگزار می شود.

بیشتر ایرانیان ساکن در ارمنستان در این آیین سوگواری شرکت می کنند.

مسجد جامع کبود (مسجد مدرسۀ حسین علیخان) در قرن هجدهم میلادی مصادف با قرن دوازدهم قمری در مرکز ایروان بنا شده است.

کد مطلب 4096971

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