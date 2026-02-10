به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر سه شنبه در این مراسم اظهار کرد: این پروژه با هدف ساماندهی ترافیک، افزایش ایمنی تردد و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی اجرا شده و نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی و تسهیل عبور و مرور در محدوده روستای بحیری ایفا می‌کند.

رضا مقاتلی اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی را از اولویت‌های مدیریت شهرستان عنوان کرد و افزود: تکمیل و بهره‌برداری از چنین پروژه‌هایی در راستای افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و دهیاری و شورای اسلامی روستا، بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی متناسب با نیازهای واقعی مردم تأکید کرد.

آغاز عملیات اجرایی پروژه ساماندهی مسیل و آبراهه‌های خورموج

عملیات اجرایی پروژه ساماندهی مسیل و آبراهه‌های سایت ۶۹ و ۳۵ هکتاری شهر خورموج با حضور فرماندار دشتی و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر آغاز شد.

رضا مقاتلی، در آیین آغاز این پروژه‌ها با اشاره به اهمیت تامین مسکن و زیرساخت‌های شهری اظهار داشت: اجرای این طرح در راستای حمایت از زمین‌های فرزندآوری و توسعه مسکن ضروری است و دولت اهتمام جدی نسبت به این موضوع دارد.

وی افزود: ساماندهی مسیل‌ها و آبراهه‌ها علاوه بر مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خطر سیلاب، به بهبود منظر شهری و افزایش کیفیت زندگی مردم کمک می‌کند.

فرماندار دشتی همچنین بر نظارت مستمر دستگاه‌های اجرایی برای تسریع روند پروژه و بهره‌برداری به موقع تأکید کرد و گفت: توسعه شهرستان تنها با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مداوم میسر است.

وی گفت: اعتبار این پروژه بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان است و در دو سایت ۶۹ و ۳۵ هکتاری شهر خورموج اجرا می‌شود .

توسعه شهرستان با حضور میدانی مدیران سرعت مناسب تری می‌گیرد

رضا مقاتلی در بازدید از روند اجرای پروژه‌های عمرانی در دست اجرا در شهرستان دشتی به همراه معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر اظهار کرد : این بازدیدها شامل پروژه‌هایی در حوزه‌های گردشگری، آب، راه‌سازی، ورزش، آموزش و عمران شهری بود و هدف از آن بررسی روند پیشرفت، رفع موانع احتمالی و تسریع در عملیات اجرایی اعلام شد.

فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر پروژه‌ها گفت: پیگیری مداوم و حضور میدانی مدیران موجب می‌شود پروژه‌ها با کیفیت مطلوب و در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند و رضایت مردم را جلب کند.

وی افزود: تسریع در اجرای پروژه‌ها نیازمند هماهنگی دقیق بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل است و فرمانداری به عنوان پل ارتباطی این هماهنگی‌ها، روند پروژه‌ها را از نزدیک پیگیری می‌کند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت ارائه گزارش‌های هفتگی به فرمانداری گفت: با تلاش هم‌زمان مدیران و حضور مستمر در پروژه‌ها، شاهد افتتاح و بهره‌برداری سریع‌تر پروژه‌ها خواهیم بود و مردم از خدمات بهتر و سریع‌تر برخوردار خواهند شد.