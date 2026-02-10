به گزارش خبرنگار مهر ولی‌الله واعظ‌طبسی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های بخش فرح دشت شهرستان کاشمر که با حضور امام جمعه، فرماندار، مسئولین و دهیاران و مردم در ساختمان دهیاری روستای رزق آباد برگزار شد، با اشاره به نقش مهم روستاییان در اقتصاد کشور اظهار کرد: دولت خدمات عمرانی و خدماتی متعددی را در روستاها اجرا کرده و با مشارکت مردم، شاهد آبادانی و افزایش رفاه و آسایش در مناطق روستایی هستیم.

بخشدار بخش فرح دشت کاشمر افزود: با بیانات و رهنمودهای مقام معظم‌رهبری و تأکیدات رئیس‌جمهور محترم، مردم ایران با اتحاد و همدلی و با وجود تفاوت ادیان و مذاهب، در برابر دشمنان انقلاب ایستادگی کرده و توطئه‌های آنان را خنثی کرده‌اند.

وی با بیان این‌که گفتمان دولت بر پایه تحقق شعار وحدت و اتحاد است، اظهار کرد: توزیع عادلانه امکانات بین شهرها و روستاها از اولویت‌های اصلی دولت بوده و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی و حل مسائل اساسی و زیرساختی روستاها در دستور کار قرار دارد.

واعظ طبسی از افزایش قابل توجه اعتبارات عمرانی طی یک‌سال اخیر خبر داد و گفت: در تمامی روستاهای این بخش فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی در حال انجام است و سرعت گرفتن این پروژه‌ها نتیجه مشارکت مردم و توجه ویژه دولت به مناطق روستایی است.

بخشدار بخش فرح دشت کاشمر به اهمیت نشاط و شادابی جوانان و نقش ورزش در سلامت جامعه اشاره کرد و افزود: در این راستا مجموعه‌های ورزشی متعددی در برخی روستاها احداث شده و سه مجموعه دیگر نیز در حال ساخت است.

وی از افتتاح پروژه‌های مختلف عمرانی در دهه‌فجر امسال خبر داد و گفت: پروژه‌هایی با اعتباری بالغ بر۷۴۰ میلیارد ریال در این بخش به بهره‌برداری می‌رسد.

واعظ طبسی بیان کرد: از مهم‌ترین این پروژه‌ها می‌توان به اجرای آسفالت در شش روستای رزق‌آباد، جردوی، عارف‌آباد، قوچ‌پلنگ، کاژغونه و نای‌فرشه با هزینه ۱۵ میلیارد ریال اشاره کرد.

بخشدار بخش فرح دشت کاشمر افزود: برای دفع آب‌های سطحی در روستاهای رزق‌آباد، نای‌فرشه، قوچ‌پلنگ، جردوی، عارف‌آباد و بهاریه،۳۱۰۰ متر عملیات اجرایی با هزینه ۲۹ میلیارد ریال انجام شده است.

وی ادامه داد: بتن‌ریزی بافت فرسوده روستاهای رزق‌آباد، جردوی و نای‌فرشه به متراژ ۱۱ هزار مترمربع با هزینه ۳۴ میلیارد ریال انجام شده و برای توسعه و بازگشایی معابر در روستاهای رزق‌آباد، کاژغونه، نای‌فرشه، جردوی و عارف‌آباد نیز ۴ میلیارد ریال هزینه شده است.