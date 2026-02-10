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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶

آبادانی روستاها از اولویت‌های دولت چهاردهم است 

آبادانی روستاها از اولویت‌های دولت چهاردهم است 

کاشمر- بخشدار بخش فرح دشت کاشمر با اشاره به اینکه توزیع عادلانه امکانات بین شهرها و روستاها از اولویت‌های اصلی دولت بوده است، گفت: آبادانی روستاها از اولویت‌های دولت چهاردهم است.

به گزارش خبرنگار مهر ولی‌الله واعظ‌طبسی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های بخش فرح دشت شهرستان کاشمر که با حضور امام جمعه، فرماندار، مسئولین و دهیاران و مردم در ساختمان دهیاری روستای رزق آباد برگزار شد، با اشاره به نقش مهم روستاییان در اقتصاد کشور اظهار کرد: دولت خدمات عمرانی و خدماتی متعددی را در روستاها اجرا کرده و با مشارکت مردم، شاهد آبادانی و افزایش رفاه و آسایش در مناطق روستایی هستیم.

بخشدار بخش فرح دشت کاشمر افزود: با بیانات و رهنمودهای مقام معظم‌رهبری و تأکیدات رئیس‌جمهور محترم، مردم ایران با اتحاد و همدلی و با وجود تفاوت ادیان و مذاهب، در برابر دشمنان انقلاب ایستادگی کرده و توطئه‌های آنان را خنثی کرده‌اند.

وی با بیان این‌که گفتمان دولت بر پایه تحقق شعار وحدت و اتحاد است، اظهار کرد: توزیع عادلانه امکانات بین شهرها و روستاها از اولویت‌های اصلی دولت بوده و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی و حل مسائل اساسی و زیرساختی روستاها در دستور کار قرار دارد.

واعظ طبسی از افزایش قابل توجه اعتبارات عمرانی طی یک‌سال اخیر خبر داد و گفت: در تمامی روستاهای این بخش فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی در حال انجام است و سرعت گرفتن این پروژه‌ها نتیجه مشارکت مردم و توجه ویژه دولت به مناطق روستایی است.

بخشدار بخش فرح دشت کاشمر به اهمیت نشاط و شادابی جوانان و نقش ورزش در سلامت جامعه اشاره کرد و افزود: در این راستا مجموعه‌های ورزشی متعددی در برخی روستاها احداث شده و سه مجموعه دیگر نیز در حال ساخت است.

وی از افتتاح پروژه‌های مختلف عمرانی در دهه‌فجر امسال خبر داد و گفت: پروژه‌هایی با اعتباری بالغ بر۷۴۰ میلیارد ریال در این بخش به بهره‌برداری می‌رسد.

واعظ طبسی بیان کرد: از مهم‌ترین این پروژه‌ها می‌توان به اجرای آسفالت در شش روستای رزق‌آباد، جردوی، عارف‌آباد، قوچ‌پلنگ، کاژغونه و نای‌فرشه با هزینه ۱۵ میلیارد ریال اشاره کرد.

بخشدار بخش فرح دشت کاشمر افزود: برای دفع آب‌های سطحی در روستاهای رزق‌آباد، نای‌فرشه، قوچ‌پلنگ، جردوی، عارف‌آباد و بهاریه،۳۱۰۰ متر عملیات اجرایی با هزینه ۲۹ میلیارد ریال انجام شده است.

وی ادامه داد: بتن‌ریزی بافت فرسوده روستاهای رزق‌آباد، جردوی و نای‌فرشه به متراژ ۱۱ هزار مترمربع با هزینه ۳۴ میلیارد ریال انجام شده و برای توسعه و بازگشایی معابر در روستاهای رزق‌آباد، کاژغونه، نای‌فرشه، جردوی و عارف‌آباد نیز ۴ میلیارد ریال هزینه شده است.

کد مطلب 6745801

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