جاده «وحشت و مرگ» در کجور/ اهالی منطقه: از یاد رفته ایم

خبرگزاری مهر - گروه استانها: محرومیت بخش کجور نوشهر تمامی ندارد و اهالی این بخش فراموششده باید برای کمترین نیازهای منطقی و انسانی جان دهند تا مسئولان به هوش آیند و از غفلت بیدار شوند.
از دوآب که به سمت شهر کجور سفر کنید پس از طی ۴۰ کیلومتر به منطقهای حدفاصل شهر پول و کجور به نام «بشم» خواهید رسید و گذر از این مسیر ۱۵ کیلومتری در شبهای سرد، مهآلود و بارانی کاری بس دشوار و جانفرسا خواهد بود.
پس از سالها این مسیر آسفالت شده اما نه از خطکشی حاشیه جاده خبری است و نه از علائم کافی و گاه مسافران برای گذر از این مسیر باید همانند ریز علی فداکار مشعل روشن کنند تا از جاده کوهستانی و پرپیچ خم بهسلامت عبور کنند.
تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی که هوای منطقه بهویژه در ایام شب مهآلود و بارانی بود و مسافران زیادی برای شرکت در مراسم عزای حسینی به منطقه سفرکرده بودند درگذر از جاده کوهستانی کجور حدفاصل شهر پول و کجور با مشکلات عدیدهای روبرو شدند.
عبور در این مسیر پرتردد بدون داشتن علائم کافی یعنی بازی کردن باجان رهگذران و مسئولان به فکر اهالی محروم این بخش باشند
یک مسافر تهرانی که از فرصت تعطیلات برای سفر به بخش کجور استفاده کرده بود و در میانه راه حدفاصل بشم گیر افتاده بود و منتظر امدادرسانی بود به خبرنگار مهر میگوید: عبور در این مسیر پرتردد بدون داشتن علائم کافی یعنی بازی کردن باجان رهگذران و مسئولان به فکر اهالی محروم این بخش باشند.
حسین اکبری ادامه میدهد: کوهستانی و مهآلودی مسیر و نداشتن خطکشی ساده و علائم عبور از این مسیر را برای مسافران ناآشنا به جاده در شبهای بارانی و برفی منطقه دشوار میسازد.
اهالی بخش کجور نوشهر که همواره از نداشتن جاده مناسب گلایه کردهاند و پاسخی از مسئولان برای حل مشکلاتشان دریافت نکردهاند دست به دامان رسانهها برای انعکاس مشکلات این بخش محروم شدند.
محمد جعفری از اهالی شهر کجور میگوید: جاده بخش کجور حدفاصل دوآب تا کجور با مشکلات عدیدهای مواجه است اما تردد در مسیر ۱۵ کیلومتر شهر پول و کجور و گذر از ارتفاعات بشم بدون داشتن شانه خاکی، خطکشی و علائم بازی با مرگ است و رفع این مسئله تلاش و همت مسئولان را میطلبد.
مشکلات جاده کجور و نداشتن چراغ روشنایی در حالی است که جاده دو کیلومتری منتهی به زادگاه نماینده مردم شهرستان در مجلس حدود سه سال قبل با هزینه میلیاردی خطکشی، چراغانی و آسفالت شد و به گفته جمعی از اهالی بخش کجور این تبعیض و دوگانگی سبب رنجش خاطر اهالی شده است.
با اداره راه و شهرسازی برای خطکشی این مسیر هماهنگی شد اما نداشتن ماشین رنگآمیزی دلیل تأخیر در اجرای این طرح است
درعینحال رستم سیاسرانی بخشدار بخش کجور نوشهر با تأیید مشکلات موجود در جاده دسترسی کجور به نوشهر میگوید: اخیراً با مشکلات فراوان نسبت به آسفالت مسیر شهر پول تا کجور اقدام شده است و بخشی از این مسیر حدفاصل روستای چناربن تا شهر کجور بهصورت تعهدی و بدون پرداخت پول به پیمانکار آسفالت شد و بدهی وجود دارد.
وی با تأیید مشکلات جاده مسیر ارتباطی گردنه بشم و نداشتن خطکشی ادامه میدهد: با اداره راه و شهرسازی برای خطکشی این مسیر هماهنگی شد اما نداشتن ماشین رنگآمیزی دلیل تأخیر در اجرای این طرح است.
سیاسرانی درباره نداشتن حفاظ و گاردریل در مسیر جاده کجور میگوید: بخشهایی از این مسیر گاردریل نصب شد و از دهیاران خواستیم تا هرچقدر گاردریل نیاز است را رایگان از اداره راه دریافت و نسبت به نصب آن اقدام کنند.
بخش کجور نوشهر حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت ثابت و ۵۸ پارچه آبادی دارد و هرسال مسافران زیادی برای دیدن جاذبهها به این بخش سفر میکنند و توجه به مشکلات و رفع نیازهای اولیه و داشتن راه مناسب با استانداردهای روز از خواسته اهالی این بخش محروم و دورافتاده است.
نظر شما