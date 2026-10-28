جاده کجور تنگ وتاریک؛ تراژدی مرگ شش نفر در پیچ لرگان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: جاده در دل کوهستان پیش می‌رود؛ پیچ پشت پیچ، شیب‌های پی‌درپی و مسیرهایی که گاهی باریک می‌شوند و در روزهای مه‌آلود، زیر باران یا هنگام بارش برف، عبور از آن‌ها دشوارتر می‌شود.

برای مسافری که راهی کجور است، این مسیر بخشی از سفر به طبیعتی چشم‌نواز است؛ اما برای مردمی که هر روز از آن می‌گذرند، همین جاده راه رسیدن به محل کار، مدرسه، مراکز درمانی و خدمات ضروری است؛ راهی که باید امنیت سفر را تضمین کند.

در محدوده ابتدای روستای لرگان، سقوط یک دستگاه خودروی پراید به دره، شش خانواده را در سوگ عزیزانشان می‌نشاند. شش نفر، از جمله یک کودک ۹ ساله، جان می‌بازند و یک مرد ۱۹ ساله نیز مصدوم می‌شود و به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر انتقال می‌یابد.

زکریا اشکپور، سخنگوی اورژانس مازندران، اعلام کرد: این حادثه ساعت ۱۸:۰۵ روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه گزارش می‌شود و سه دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل اعزام می‌شوند.

این حادثه بار دیگر نگاه‌ها را به محور کوهستانی نوشهر ـ کجور می‌کشاند؛ مسیری حدود ۷۰ کیلومتری که ساکنان آن سال‌هاست درباره شرایط تردد و ضرورت رسیدگی به نقاط پرخطرش سخن می‌گویند.

جاده‌ای که هر پیچ آن نیازمند توجه است

محور نوشهر ـ کجور با پیچ‌های تند، عرض محدود در برخی مقاطع، روشنایی ناکافی و کمبود علائم هشداردهنده و حفاظ‌های ایمنی در بخش‌هایی از مسیر، از جمله دغدغه‌های مهم ساکنان منطقه است.

تردد خودروهای سنگین در کنار خودروهای سبک نیز در قسمت‌های باریک و پرپیچ‌وخم، عبورومرور را دشوارتر می‌کند؛ وضعیتی که در ساعات غروب و شب یا هنگام کاهش دید، نیاز به احتیاط بیشتری دارد.

شرایط جوی نیز بر دشواری تردد در این جاده کوهستانی می‌افزاید. مه، بارندگی و بارش برف می‌تواند دید رانندگان را کاهش دهد و عبور از محدوده‌هایی مانند بشم، دشت‌نظیر و استانکرود را سخت‌تر کند.

پیچ‌های تند و نبود روشنایی، تردد شبانه را دشوار می‌کند

علی ترک، شهروند کجوری در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیچ‌های متعدد و عرض محدود برخی بخش‌های جاده، نبود روشنایی کافی را یکی از مشکلات این محور می‌داند.

به گفته او، رانندگی در ساعات غروب و شب به دلیل کاهش دید و شرایط خاص مسیر دشوارتر می‌شود و رانندگان برای عبور از پیچ‌ها و بخش‌های کم‌عرض به احتیاط بیشتری نیاز دارند.

ترک بر ضرورت رسیدگی به نقاط پرخطر تأکید می‌کند و نصب علائم هشداردهنده، بهبود روشنایی در بخش‌های مورد نیاز و تأمین حفاظ‌های ایمنی در حاشیه جاده را از اقداماتی می‌داند که می‌تواند شرایط تردد را بهبود دهد.

او معتقد است توجه به این موارد برای رانندگان و سرنشینان خودروها اهمیت دارد؛ به‌ویژه در مسیری که ویژگی‌های کوهستانی آن، عبورومرور را در برخی مقاطع دشوار می‌کند.

از نگاه این شهروند، ایمنی جاده باید با توجه به شرایط واقعی مسیر و نیازهای کسانی بررسی شود که هر روز از آن استفاده می‌کنند.

وجود پیچ‌های تند، محدودیت عرض و کاهش دید در ساعات تاریکی، ضرورت توجه هم‌زمان به زیرساخت جاده و تجهیزات ایمنی را افزایش می‌دهد.

عبور خودروهای سنگین در مسیر باریک و پرحادثه

مهدی خزایی، از روستانشینان توابع کجور نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به باریکی برخی بخش‌های جاده و وجود پیچ‌های تند، تردد خودروهای سنگین در کنار خودروهای سبک را از موضوعات مهم در ایمنی محور می‌داند.

به گفته او، در بعضی مقاطع، شرایط مسیر عبور خودروها را دشوار می‌کند و لازم است وضعیت این بخش‌ها از نظر ایمنی، علائم هشداردهنده و حفاظ‌های کنار جاده بررسی شود.

خزایی با تأکید بر اهمیت راه ارتباطی کجور برای زندگی روزمره مردم، رسیدگی به نقاط پرخطر و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد را ضروری می‌داند.

مه و بارندگی، عبور از گردنه‌ها را دشوارتر می‌کند

سلطانی، از اهالی روستای لرگان، با اشاره به نگرانی مردم پس از حادثه مرگبار این محدوده، شرایط نامساعد جوی را یکی از عوامل دشوارکننده تردد در جاده‌های کوهستانی می‌داند. به گفته او، هنگام مه، بارندگی و بارش برف، دید رانندگان کاهش می‌یابد و عبور از پیچ‌ها و گردنه‌ها دشوارتر می‌شود.

سلطانی بر ضرورت توجه به علائم هشداردهنده قابل مشاهده، مشخص‌بودن نقاط پرخطر و رسیدگی به بخش‌هایی که دید کافی ندارند، تأکید می‌کند.

او معتقد است در مسیرهایی که شرایط آب‌وهوایی به‌سرعت تغییر می‌کند، تجهیزات ایمنی و هشدارهای مناسب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

این شهروند ایمنی مسیر را از دغدغه‌های مهم مردم منطقه می‌داند و بر لزوم توجه به ویژگی‌های کوهستانی جاده در برنامه‌های بهسازی تأکید می‌کند. از نگاه اهالی، رسیدگی به این مشکلات باید به‌گونه‌ای باشد که تردد در شرایط مختلف جوی با اطمینان بیشتری انجام شود.

جاده کجور بیش از وعده، به اقدام نیاز دارد

علی منجیری، فعال اجتماعی، با اشاره به تداوم نگرانی‌ها درباره حوادث محور کجور، وضعیت ایمنی این جاده را موضوعی مهم برای ساکنان و مسافران می‌داند. او با یادآوری حادثه انحراف و سقوط یک دستگاه خودروی سمند، بر ضرورت توجه عملی به شرایط مسیر و رسیدگی به نقاط پرخطر تأکید می‌کند.

منجیری با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری کجور، معتقد است منطقه‌ای با چنین توانمندی‌هایی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود به زیرساخت‌های مناسب نیاز دارد و ایمنی جاده یکی از پیش‌نیازهای مهم توسعه گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی است.

او تأکید می‌کند: اگر اجرای طرح‌های گسترده برای بهسازی کامل مسیر به زمان نیاز دارد، اقدامات ضروری برای کاهش خطرات نباید به تعویق بیفتد. نصب علائم هشداردهنده، مشخص‌کردن نقاط پرخطر و افزایش آگاهی رانندگان از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کنار برنامه‌های عمرانی مورد توجه قرار گیرد.

راه ایمن، از نیازهای اساسی مردم کجور است

کامران پولادی، نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی‌در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه تاریخی کجور و مطالبات چندین‌ساله ساکنان، برخورداری از راه مناسب و ایمن را از نیازهای اساسی مردم می‌داند.

او همچنین به گلایه‌های مکرر درباره وضعیت آسفالت و ایمنی محور اشاره می‌کند و خواستار توجه جدی‌تر به این موضوع می‌شود.

از نگاه نماینده مردم، رسیدگی به مشکلات جاده باید متناسب با نیاز ساکنان و با جدیت دنبال شود؛ چراکه این مسیر تنها راه عبور خودروها نیست، بلکه ارتباط مردم با خدمات عمومی و مراکز شهری را برقرار می‌کند.

۲۳۰ میلیارد ریال برای روکش آسفالت و ایمن‌سازی اختصاص می‌یابد

محسن محمدنژاد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت وگو با خبرنگار مهر از اختصاص حدود ۲۳۰ میلیارد ریال برای روکش آسفالت و ایمن‌سازی مسیر خبر می‌دهد. این اعتبار در پاسخ به نیازهای مطرح‌شده درباره وضعیت راه‌های منطقه در نظر گرفته می‌شود و برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات عمرانی و رسیدگی به نقاط پرخطر را در بر می‌گیرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بخش عمده‌ای از نقاط حادثه‌خیز و ناایمن نیز در برنامه رسیدگی قرار می‌گیرد.

شاهرخ جهانشاهی، فرماندار شهرستان نوشهر، بر اجرای دقیق و باکیفیت طرح تعریض و تسریع در انجام کار تأکید کرد و گفت: روکش آسفالت این بخش از مسیر از مطالبات دیرینه اهالی منطقه به شمار می‌رود و می‌تواند به بهبود سطح راه در محدوده مورد نظر کمک کند.

برای مردم کجور، جاده مناسب تنها به معنای سفر راحت‌تر نیست. فاصله برخی روستاها از مراکز درمانی نوشهر و چالوس و دشواری تردد در شرایط نامساعد جوی، دسترسی به خدمات امدادی و درمانی را به یکی از دغدغه‌های مهم ساکنان تبدیل می‌کند.

در زمان وقوع حادثه یا بروز وضعیت اضطراری، امکان دسترسی آمبولانس به محل، عبور از مسیر و انتقال بیمار به مرکز درمانی اهمیت زیادی دارد. از همین رو، بررسی وضعیت راه باید در کنار ارزیابی نیازهای امدادی و درمانی منطقه قرار گیرد؛ به‌ویژه برای روستاهایی که دسترسی به خدمات ضروری در آن‌ها به شرایط جاده وابستگی بیشتری دارد.

کجور برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی خود به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که زندگی روزمره مردم را آسان‌تر کند. در کنار برنامه‌های آسفالت و ایمن‌سازی، توجه به خدمات عمومی و امکانات امدادی نیز برای ارتقای کیفیت زندگی منطقه اهمیت دارد. اکنون چشم‌اندازتغییر، به کیفیت اجرای برنامه‌ها و میزان اثر آن‌ها بر امنیت رفت‌وآمد مردم گره خورده است.