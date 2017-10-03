«علی اصغر پیوندی» به عنوان رییس جمعیت هلال احمر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در حکمی «علیاصغر پیوندی» را برای یک دوره چهار ساله به عنوان «رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد.
متن حکم به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علیاصغر پیوندی
در اجرای بند (۵) قسمت (ب) ماده (۱۰) قانون اصلاح اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲.۲.۲۴ مجلس شورای اسلامی، با عنایت به معرفی شورای عالی و نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان «رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» منصوب میشوید.
انتظار دارد با جلب بیش از پیش مشارکت مردم نوع دوست و شریف ایران و سازمانهای مردم نهاد نسبت به ارائه بهنگام خدمات انساندوستانه به نیازمندان و آسیبدیدگان از حوادث طبیعی اقدام نمایید.
توفیق شما را در تحقق اهداف آن جمعیت با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت مینمایم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران»
