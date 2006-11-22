جشن های دهه کرامت ویژه ولادت امام رضا (ع) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سید احمد علوی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: دهه کرامت از فردا و به مناسبت ولادت حضرت معصومه (ع) آغاز شده و تا ولادت امام رضا (ع) برای ایجاد شور و نشاط معنوی در میان زائران این حرم مطهر به طول می انجامد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد دائمی برگزاری جشن های رضوی در تولیت آستان قدس رضوی افزود: این جشن ها به منظور ایجاد نشاط و شور معنوی و رساندن این معنویت از سوی زائرین به داخل و خارج از کشور و نیز تعمیق آشنایی زائران با سیره حضرت رضا (ع) ، ابعاد شخصیتی آن حضرت و آشنایی با معارف دینی و رضوی جشن های ویژه این دهه از امشب و با نواختن نقاره به عنوان مظهر شادی در حرم مطهر این امام برای زائران آغاز می شود.

علوی ادامه داد: جشن های رضوی در رواق امام خمینی (ره) و در حرم امام رضا (ع) برگزار و طی آن برنامه هایی با حضور شعرای مشهور ، مداحان و سخنرانان بنام کشور اجرا می شود.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در خصوص اقدامات انجام شده برای توسعه کمی و کیفی برگزاری برنامه های ویژه این ایام یادآور شد: طی روزهای گذشته اقداماتی چون آذین بندی و چراغانی محوطه داخلی و خارجی حرم مطهر ، تعویض روپوش مخصوص و گل آرایی ویژه ضریح مطهر ، پرداخت ضریح ، گلدسته ها و تنظیف آنان، تعطیر و نظافت و بهداشت برای افزایش آمادگی بیشتر نسبت به پذیرایی از زائران توسط خدامین حرم مطهر انجام شده است.

علوی با بیان اینکه هم اکنون حدود 13 هزار نفر خادمان بارگاه رضوی هستند که در بخش های مختلف خادمی، کفشداری، ارشاد زائرین و... خدمت می کنند. همچنین یک میلیون بسته شیرینی و شکلات توسط این افراد تهیه شده که طی این 10 روز در تمامی درب های ورودی به زائران هدیه داده می شود.

وی گفت: در این ایام مهمانسرای حضرت رضا (ع) نیز حالت ویژه ای یافته و در آن از مهمانان بیشتری پذیرایی می شوند البته همه ساله در این مهمانسرا به بیش از 2 میلیون نفر زائر خدمات رفاهی ارایه می شود.

به گفته علوی ، برگزاری مراسم سخنرانی به دیگر زبان های رایج دنیا در محل رواق دارالرحمه ویژه زائران خارجی ، برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی ویژه کودکان ، نوجوانان و جوانان و کارگاه های آموزشی ویژه مقاطع مختلف سنی ، برگزاری جشن رونمایی کتاب با موضوع امام رضا (ع) ، ارسال تبریکات اینترنتی به 5 هزار مرکز اسلامی در سراسر دنیا از دیگر برنامه های آستان قدس رضوی ویژه این ایام است.