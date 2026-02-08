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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

کثیرلو:رسیدگی حضوری به درخواست های حقوقی  بیش از ۳۰ هزار نفر در اردبیل

کثیرلو:رسیدگی حضوری به درخواست های حقوقی  بیش از ۳۰ هزار نفر در اردبیل

اردبیل- رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: در طول سال جاری به پرونده و درخواست های حقوقی بیش از ۳۰ هزار نفر در قالب ملاقات های مردمی رسیدگی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو ظهر یکشنبه در ملاقات مردمی اظهار کرد: همزمان با هفتمین روز از ایام‌الله دهه مبارک فجر، ملاقات‌های مردمی به ‌صورت ویژه در دادگستری استان اردبیل در حال برگزاری است.

وی افزود: مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، ملاقات مردمی، همه‌روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل ساختمان مرکزی دادگستری برگزار می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مشکلات حدود ۲ هزار نفر از مراجعان به‌صورت حضوری و مستقیم توسط رئیس کل دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مقام عالی قضایی استان با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضاییه در زمینه احقاق حق و گسترش عدالت، تصریح کرد: در راستای لزوم ارتباط چهره‌به‌چهره مسئولان قضایی با مردم، ملاقات‌های مردمی در تمامی حوزه‌های قضایی تابعه استان نیز در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در مجموع، طی سال جاری به مشکلات حدود ۳۰ هزار نفر از مردم در سراسر استان به‌صورت رودررو رسیدگی شده و دستورات قضایی لازم در این خصوص صادر شده است.

حجت‌الاسلام کثیرلو در پایان خاطرنشان کرد: مردم ولی‌نعمت ما هستند و ما وظیفه داریم امورات آنان را در سریع‌ترین زمان ممکن و با دقت و حساسیت لازم پیگیری و رسیدگی کنیم.

کد مطلب 6742745

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