کثیرلو:رسیدگی حضوری به درخواست های حقوقی  بیش از ۳۰ هزار نفر در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو ظهر یکشنبه در ملاقات مردمی اظهار کرد: همزمان با هفتمین روز از ایامالله دهه مبارک فجر، ملاقاتهای مردمی به صورت ویژه در دادگستری استان اردبیل در حال برگزاری است.
وی افزود: مطابق برنامهریزیهای صورتگرفته، ملاقات مردمی، همهروزه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل ساختمان مرکزی دادگستری برگزار میشود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مشکلات حدود ۲ هزار نفر از مراجعان بهصورت حضوری و مستقیم توسط رئیس کل دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مقام عالی قضایی استان با اشاره به سیاستهای کلان قوه قضاییه در زمینه احقاق حق و گسترش عدالت، تصریح کرد: در راستای لزوم ارتباط چهرهبهچهره مسئولان قضایی با مردم، ملاقاتهای مردمی در تمامی حوزههای قضایی تابعه استان نیز در روزهای دوشنبه برگزار میشود.
وی ادامه داد: در مجموع، طی سال جاری به مشکلات حدود ۳۰ هزار نفر از مردم در سراسر استان بهصورت رودررو رسیدگی شده و دستورات قضایی لازم در این خصوص صادر شده است.
حجتالاسلام کثیرلو در پایان خاطرنشان کرد: مردم ولینعمت ما هستند و ما وظیفه داریم امورات آنان را در سریعترین زمان ممکن و با دقت و حساسیت لازم پیگیری و رسیدگی کنیم.
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