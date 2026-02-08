جباری: ۱۶ پروژه گردشگری در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری ظهر یکشنبه در آیین افتتاح همزمان پروژههای گردشگری استانهای مختلف کشور که به صورت نمادین در مجتمع اسکانلند سرعین اجرا شد؛ اظهار کرد: ۸۸ پروژه سرمایهگذاری با ۳۷ همت و با پیشبینی اشتغال سه هزار و ۳۰۰ نفر در استان اردبیل در حال اجرا است.
وی افزود: این پروژهها نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی را به فضاهای گردشگری استان اردبیل اضافه خواهد کرد که امیدواریم با افتتاح و بهرهبرداری از این طرحها شاهد تحول و رونق گردشگری در استان اردبیل باشیم.
جباری از تحویل ۲۰ پروژه پیشخوان گردشگری در اردبیل خبر داد و تصریح کرد: تفاهمنامههای متعددی در همایش بینالمللی سرمایهگذاری در حوزه گردشگری منعقد شد که بالغ بر ۲۷ همت پروژه در همین زمینه در استان اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ۲ هتل پنج ستاره در استان اردبیل به دنبال برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در استان ایجاد خواهد شد، گفت: سرمایهگذاران موفق در اردبیل با حضور گسترده و سرمایهگذاریهای متعد نسبت به تحول سیمای گردشگری استان اقدام میکنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل همچنین از اجرای ۲ مجتمع گردشگری سلامت با پایه توسعه آبهای گرم با سیاستگذاری کارگروه کمیسیون فرهنگی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: مجتمع گردشگری سلامت در سرعین از جمله این طرحها است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری سلامت و توریسم درمانی در سرعین اقدامات گستردهای صورت گرفته است، اضافه کرد: ما با معرفی سرمایهگذاران برای اجرای این طرحها، در صدد توسعه سیمای گردشگری در استان اردبیل هستیم.
جباری با بیان اینکه استان اردبیل ظرفیت گستردهای را در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی دارد، بیان کرد: با حمایت از هنرمندان صنایع دستی و کارگاههای این حوزه، ۲.۸ دهم همت تسهیلات به بانکهای استان معرفی شده است.
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