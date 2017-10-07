از فرصت اربعین برای نشر وترویج معارف قرآن استفاده کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، لاله افتخاری، معاون کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین درکارگروه فعالیت های قرآنی کمیته فرهنگی آموزشی با اشاره به اینکه سه موکب ویژه بانوان در ایام اربعین راه اندازی می شود، گفت: دو موکب در کربلا ی معلا و یک موکب در نجف اشرف ویژه بانوان دایر خواهد شد.

معاون کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین با بیان اینکه از برکت انقلاب اسلامی ، جامعه قرآنی فعالیت های ارزشمندی را در بین بانوان انجام می دهد. تصریح کرد: زمانی که سرمبارک امام حسین (ع) بر روی نیزه قرآن می خواند، حیف است که ما از فرصت اربعین برای نشر وترویج معارف قرآن استفاده نکنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به اینکه اربعین فرصتی ارزشمند برای شیفتگان اهل بیت(ع) است تا از این فضا برای فعالیت های قرآنی و کسب معارف قرآنی هم استفاده کنند،خاطرنشان کرد: سال گذشته در ایام اربعین از بخشی از ظرفیت اساتید قرآنی کشور استفاده شد و در این کارگروه هم از فعالان و داوران قرآنی برای تبادل نظر وهم فکری استفاده می کنیم.

وی افزود: این جلسه ، جمع بندی دیدگاه های فعالان قرآنی و فرهنگی است که نکات خوبی را در این جلسه متذکر شدند.

معاون کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین با اشاره به اینکه تجربه سال گذشته نشان داد که فعالیت تیمی در ایام اربعین در بحث قرآنی و فرهنگی تاثیر گذار است،گفت: گروه هایی متشکل از قاری قرآن، حافظ و مبتهل به سفر معنوی اربعین اعزام خواهند شدو پیش بینی می شود که دو یا سه گروه اعزام شوند.

وی خاطرنشان کرد: محور برنامه در راهپیمایی اربعین سال گذشته محافل قرآنی و جمع خوانی قرآنی بود اما امسال قصد داریم برای آموزش حفظ قرآن کریم هم اقداماتی را انجام دهیم.

گفتنی است در کارگروه فعالیت های قرآنی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین که معصومه فرزانه ؛ مشاور امور بانوان سازمان اوقاف حضور داشت ، حاضران در جلسه بر ساماندهی مناسب فعالیت های قرآنی و فرهنگی بانوان در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی تاکید کردند..