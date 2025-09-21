تلاش فعالان فرهنگی برای شکل گیری حرکت های بزرگ قرآنی در اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب‌سلیمانی؛ معاون وزیر ارشاد و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت ارشاد در نشست کارگروه ساماندهی فعالیت‌های قرآنی اربعین که اواخر هفته گذشته برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به آیه ۳۲ سوره حج «ذَلِکَ وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ»، اربعین حسینی را یکی از مصادیق برجسته شعائر الهی دانست و آن را پدیده‌ای بی‌نظیر و بی‌رقیب در جهان معاصر توصیف کرد.

وی با بیان اینکه اربعین دانشگاهی از جنس عاشورای حسینی است، افزود: تفاوت این دو در نوع جهاد است؛ عاشورا نماد جهاد نظامی و اربعین جلوه‌ای از جهاد فرهنگی است. در هر دو، مفاهیمی چون ایستادگی، مقاومت، حق‌گرایی، روشنگری، عدالت‌خواهی و حفظ آرمان‌ها و یاد شهدا به چشم می‌خورد.

ارباب‌سلیمانی با تأکید بر اینکه اساس حرکت الهی عاشورا و اربعین بر پایه معارف قرآن و عترت بنا شده، محورهای توسعه فعالیت‌های قرآنی و عترتی در راهپیمایی عظیم اربعین را در مواردی همچون «توسعه موکب‌ها و محافل قرآنی»، «تأکید بر تلاوت و تدبر از سوی سخنرانان، مبلغان و مداحان»، «جریان‌سازی، مستندسازی و تولید برنامه‌های قرآنی»، «گسترش کاروان‌های قرآنی با مشارکت گروه‌ها و مؤسسات مردمی»، «حفظ سوره‌هایی چون سوره فتح و فجر»، «توجه به آموزه‌های نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه همراه با فعالیت‌های قرآنی»، «بهره‌گیری از ظرفیت خادمان قرآن»، «استفاده بهتر از ظرفیت خیرین و موکب‌داران در فعالیت‌های قرآنی»، «تقویت قرارگاه مردمی قرآنی در مسیر راهپیمایی»، «تدوین سند فعالیت‌های قرآنی در آیین اربعین»، «اهتمام به قرآن در هیئات مذهبی در طول سال به ویژه محرم و صفر»، «عضویت نماینده مرکز عالی قرآن در شورای قرآنی ستاد اربعین» برشمرد و در پایان بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و قرآنی برای ارتقای سطح معنوی و معرفتی این حرکت عظیم و تأکید کرد.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، استاد دانشگاه و رئیس بنیاد بین‌المللی اربعین، در سخنانی با تأکید بر ظرفیت عظیم راهپیمایی میلیونی اربعین، این مراسم را زمینه مناسب برای ترویج فرهنگ قرآنی دانست.

وی با اشاره به ضرورت پیوند قرآن با احساسات و عواطف مردم، اظهار کرد: تا زمانی که قرآن با دل‌های مردم عجین نشود، ترویج آن به‌درستی صورت نمی‌گیرد. اربعین بهترین فرصت برای پیوند معنوی دل‌های مردم با قرآن و اهل بیت (ع) است.

پناهیان ضمن قدردانی از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین ارباب‌سلیمانی در عرصه فعالیت‌های ملی گفت: پیشنهاد می‌شود در مسیر پیاده‌روی اربعین، جلسات ختم قرآن برگزار شود و ثواب تلاوت آن به گذشتگان به ویژه شهدا هدیه شود که این اقدام نوعی جریان‌سازی فرهنگی است که نیاز به مستندسازی و برنامه‌ریزی دقیقی دارد.

رئیس بنیاد بین‌المللی اربعین خواستار حمایت از کاروان‌ها و مؤسسات قرآنی شد و تأکید کرد: محافل قرآنی در اربعین نقش پررنگی ایفا کنند و علمدار این حرکت معنوی باشند. بدون توجه به معارف اهل بیت (ع)، محافل قرآنی معنا پیدا نمی‌کنند. اگر واقعاً دغدغه قرآن داریم، باید از احساسات و عواطف قلبی مردم برای ترویج آن بهره بگیریم. اربعین نه‌تنها یک حرکت عظیم مذهبی، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه است.

محمود واعظی، استاد دانشگاه و عضو هیئت مؤسس اتحادیه فعالان جهان اسلام با اشاره به ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی مراسم اربعین گفت: پیشنهاد می‌شود تا در این ایام، برنامه‌های قرآنی با حضور قاریان ممتاز بین‌المللی به‌صورت زنده اجرا شود. برگزاری مسابقات قرآنی در موکب‌ها، ختم مشارکتی قرآن و تقویت فعالیت‌های قرآنی در مسیر زائران و طرح‌هایی چون «یک آیه، یک تدبر» برای پررنگ‌تر شدن نقش قرآن در این رویداد عظیم بسیار مهم است.

علی خندق‌آبادی به نمایندگی از معاونت امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت پیوند قرآن و راهپیمایی اربعین اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های این مراسم در دو حوزه بهره بگیریم؛ یکی استفاده از فرصت‌های موجود در اربعین و دیگری رفع آسیب‌های شناسایی‌شده از قبیل تفرقه و اختلاف، بدرفتاری، آزار و اذیت دیگران، غفلت از دشمن با بهره‌گیری از آیات نورانی قرآن است که باید در این راستا از موج میلیونی زائران اربعین که از سراسر جهان حضور دارند، برای ترویج فرهنگ قرآنی استفاده شود.

حجت‌الاسلام مسعود حاجی‌ابراهیمی به نمایندگی از کمیته فرهنگی آموزشی اربعین نیز در ادامه این نشست بر اهمیت جریان‌سازی در حوزه قرآن تأکید کرد و خواستار شکل‌گیری حرکت و جنبشی قرآنی در کنگره عظیم بین‌المللی اربعین شد.

حجت‌الاسلام امین شغلی از قرارگاه مردمی قرآنی اربعین نیز، طراحی برنامه‌های قرآنی و پیوند مؤسسات قرآنی کشور به موکب‌داران اربعین را ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت خیرین برای تقویت فرهنگ قرآنی در این مراسم معنوی تأکید کرد.

سعید مجیدی، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن نیز خواستار پررنگ شدن فعالیت‌های قرآنی در طول سال شد و بر حمایت از مجموعه‌های مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت مؤسسات مردمی برای سوق دادن آن‌ها به سمت موکب‌داری قرآنی تأکید کرد.

در ابتدای این نشست حسین سلیمانی؛ مدیرکل دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی هدف از این گردهمایی را هم‌افزایی و برنامه‌ریزی برای ارتقای فعالیت‌های قرآنی در مسیر پیاده‌روی اربعین عنوان کرد.