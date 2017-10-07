پیروزی بلژیک مقابل بوسنی در یک بازی پرگل

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی که شنبه شب از گروه H رقابتهای مقدماتی جام جهانی به میزبانی بوسنی برگزار شد جدال دو تیم با برتری ۴ بر ۳ تیم پرستاره بلژیک خاتمه یافت.

توماس میونیر در دقیقه ۴ تیم بلژیک را پیش انداخت اما بوسنی در ادامه دو بار توسط مدونیانین (۳۰) و ویسکا (۳۹) به گل رسید.

در نیمه دوم اما ورق برگشت. تیم بلژیک در دقیقه ۵۹ روی ضربه میچی باتشوایی مهاجم تیم چلسی کار را به تساوی کشاند و در دقیقه ۶۹ یان فرتونگن گل سوم تیم بلژیک را به ثبت رساند.

این پایان کار دو تیم نبود. داریو دومیک در دقیقه ۸۲ گل سوم بوسنی را به ثمر رساند تا کار برابر شود ولی یانیک کاراسکو ستاره اتلتیکو مادرید در دقیقه ۸۴ گل چهارم بلژیک را وارد دروازه حریف کرد تا این بازی مهیج را تیم بلژیک پیروز شود.

بلژیک با ۲۵ امتیاز بدون دغدغه در این گروه صدرنشین است. بوسنی با ۱۴ امتیاز در رده دوم قرار دارد اما جایگاه خود را متزلزل می بیند.

در این گروه تیم استونی در زمین جبل الطارق با ۶ گل به پیروزی رسید.