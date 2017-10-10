علی مظفریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به علت مشکلات شیر پروانه‌ای محل انشعاب هشتگرد از خط اصلی طالقان به بیلقان شفت اصلی این شیر آسیب‌دیده و امکان آبگیری میسر نشده بود، اظهار کرد: شامگاه دوشنبه شرکت آب منطقه‌ای البرز با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای تهران بعد از انجام عملیات متعدد اقدام به بازگشایی این شیر کرده است.

وی با اشاره به اینکه به علت آسیب‌دیدگی شیر نشت از این محل آغازشده بود، افزود: با تمهیدات انجام‌شده حدود ساعت ۲۰ شامگاه دوشنبه هفدهم مهر شیر معیوب با شیر سالم جابجا شد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای استان البرز بیان کرد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته‌ عملیات آبگیری خط اصلی از ساعت ۲۲ شب گذشته آغازشده است.

مظفریان بابیان اینکه صبح امروز آب به محل تصفیه‌خانه شماره دو کرج با تلاش شبانه‌روزی همکاران شرکت آب منطقه‌ای البرز و تهران رسید، تصریح کرد: علت بروز این اختلال، شکستگی شفت اصلی شیر پروانه‌ای خط طالقان - بیلقان بوده است.