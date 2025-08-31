  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

آب طالقان به کرج رسید

آب طالقان به کرج رسید

مجری طرح انتقال آب زیاران به آبگیر بیلقان گفت: اکنون درکیلومتر ۵۴ این مسیر هستیم کل مسیر ۶۲ کیلومتر تا بیلقان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری نماینده مجری طرح انتقال آب زیاران به آبگیر بیلقان در جمع خبرنگاران گفت: اکنون درکیلومتر ۵۴ این مسیر هستیم کل مسیر ۶۲ کیلومتر تا بیلقان است.

وی با اشاره به اینکه اکنون در تصفیه خانه شماره دو کرج هستیم، خاطر نشان کرد: آب به ایستگاه تصفیه شماره ۲ کرج و انشالله ظرف چند ساعت آینده برای بهره برداری وارد تصفیه خانه می‌شود

وی با اشاره به اینکه در ابتدا این طرح با ۴۵۰ لیتر شروع می‌کنیم, اضافه کرد: میزان ابرسانی نهایتاً فردا تا پس فردا به ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه می‌رسد.

به گفته وی میزان سرمایه گذرای این پروژه ۷ همت بوده است.

خبر در حال تکمیل است…

کد خبر 6575747
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها