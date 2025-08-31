آب طالقان به کرج رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری نماینده مجری طرح انتقال آب زیاران به آبگیر بیلقان در جمع خبرنگاران گفت: اکنون درکیلومتر ۵۴ این مسیر هستیم کل مسیر ۶۲ کیلومتر تا بیلقان است.

وی با اشاره به اینکه اکنون در تصفیه خانه شماره دو کرج هستیم، خاطر نشان کرد: آب به ایستگاه تصفیه شماره ۲ کرج و انشالله ظرف چند ساعت آینده برای بهره برداری وارد تصفیه خانه می‌شود

وی با اشاره به اینکه در ابتدا این طرح با ۴۵۰ لیتر شروع می‌کنیم, اضافه کرد: میزان ابرسانی نهایتاً فردا تا پس فردا به ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه می‌رسد.

به گفته وی میزان سرمایه گذرای این پروژه ۷ همت بوده است.

