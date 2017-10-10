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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۷

در حکمی از سوی رئیس جمعیت هلال‌احمر؛

دکتر ضیائی مشاور عالی رئیس جمعیت هلال‌احمر شد

دکتر ضیائی مشاور عالی رئیس جمعیت هلال‌احمر شد

رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی دکتر سید امیرمحسن ضیائی را به عنوان مشاور عالی رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی‌اصغر پیوندی در حکمی دکتر سید امیرمحسن ضیائی را به سمت «مشاور عالی رئیس جمعیت هلال‌احمر» منصوب کرد.

متن حکم انتصاب  دکتر ضیائی بدین شرح است:

جناب آقای دکتر سید امیرمحسن ضیائی

استاد محترم دانشگاه

ضمن ارج نهادن به خدمات آن برادر گرامی در دوران خدمت در سمت ریاست جمعیت هلال‌احمر و نظر به تعهد شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «مشاور عالی رئیس جمعیت هلال‌احمر» منصوب می‌شوید.

بی‌شک توانایی علمی، تخصص و تجربه بسیار شما در زمینه امور امدادی، بشردوستانه و عام‌المنفعه در سطح ملی و بین‌المللی راهگشای امور در جهت اعتلای جمعیت خواهد بود.
بالندگی و توفیق روزافزون شما در تحقق اهداف والای جمعیت را از درگاه خداوند یگانه و مهربان مسئلت دارم.

کد مطلب 4110178
حبیب احسنی پور

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