به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیاصغر پیوندی در حکمی دکتر سید امیرمحسن ضیائی را به سمت «مشاور عالی رئیس جمعیت هلالاحمر» منصوب کرد.
متن حکم انتصاب دکتر ضیائی بدین شرح است:
جناب آقای دکتر سید امیرمحسن ضیائی
استاد محترم دانشگاه
ضمن ارج نهادن به خدمات آن برادر گرامی در دوران خدمت در سمت ریاست جمعیت هلالاحمر و نظر به تعهد شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «مشاور عالی رئیس جمعیت هلالاحمر» منصوب میشوید.
بیشک توانایی علمی، تخصص و تجربه بسیار شما در زمینه امور امدادی، بشردوستانه و عامالمنفعه در سطح ملی و بینالمللی راهگشای امور در جهت اعتلای جمعیت خواهد بود.
بالندگی و توفیق روزافزون شما در تحقق اهداف والای جمعیت را از درگاه خداوند یگانه و مهربان مسئلت دارم.
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