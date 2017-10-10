به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی‌اصغر پیوندی در حکمی دکتر سید امیرمحسن ضیائی را به سمت «مشاور عالی رئیس جمعیت هلال‌احمر» منصوب کرد.

متن حکم انتصاب دکتر ضیائی بدین شرح است:

جناب آقای دکتر سید امیرمحسن ضیائی

استاد محترم دانشگاه

ضمن ارج نهادن به خدمات آن برادر گرامی در دوران خدمت در سمت ریاست جمعیت هلال‌احمر و نظر به تعهد شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «مشاور عالی رئیس جمعیت هلال‌احمر» منصوب می‌شوید.

بی‌شک توانایی علمی، تخصص و تجربه بسیار شما در زمینه امور امدادی، بشردوستانه و عام‌المنفعه در سطح ملی و بین‌المللی راهگشای امور در جهت اعتلای جمعیت خواهد بود.

بالندگی و توفیق روزافزون شما در تحقق اهداف والای جمعیت را از درگاه خداوند یگانه و مهربان مسئلت دارم.