ارسال ۱۰۰تن اقلام بهداشتی و غذایی برای مسلمانان میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی که به‌منظور ساماندهی اردوگاه و استمرار کمک‌رسانی به پناهجویان و مذاکره با مسئولان فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ حاضر در بنگلادش و نیز مدیران ارشد بهداشت و درمان این کشور، به بنگلادش سفر کرده است؛ در اولین برنامه کاری خود به اردوگاه پناهجویان میانماری در حوالی شهر کاکس بازار می‌رود.

وی که در راس هیاتی بلندپایه صبح امروز وارد داکا پایتخت بنگلادش شد؛ در خصوص این سفر گفت : امروز از نزدیک از اردوگاه‌های آوارگان مسلمانان میانماری بازدید خواهیم کرد تا بتوانیم برای برپایی بیمارستان صحرایی و همچنین اردوگاه‌های جدید اقدام کنیم.

پیوندی در خصوص توزیع کمک های هلال احمر ایران خاطر نشان کرد: سومین محموله بشردوستانه جمعیت به وزن ۳۰ تن که به بنگلادش ارسال شده عصر امروز میان آوارگان میانماری توزیع می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر تاکید کرد: در مجموع بالغ بر ۱۰۰ تن اقلام زیستی بهداشتی و غذایی جمعیت هلال احمر برای مردم مسلمان میانمار به بنگلادش ارسال شده است.

وی با اشاره به مذاکره با مسئولان بنگلادشی به منظور تداوم ارسال محموله های بشردوستانه ایران افزود: در صورت توافق با مسئولان محلی این محموله آخر نیست و جمعیت هلال احمر برای ارسال محموله های بعدی آمادگی دارد.