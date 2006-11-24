۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۵۴

ساز و سرود سایه و لطفی منتشر می شود

شش اثر از آثار محمد رضا لطفی از جمله آلبوم "بال در بال" که پیش ازاین به صورت غیر قانونی تکثیرشده یود و شامل همراهی ساز لطفی و صدا و شعرخوانی هوشنگ ابتهاج(سایه) است به صورت CD و کاست منتشرمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر ،علاوه بر این اثر، آلبوم " به یاد درویش خان" که اولین اثر لطفی در زمینه سه تارنوازی است به همراه قطعه "به یاد طاهرزاده" با صدای صدیق تعریف به زودی منتشر می شود.

انتشار این آثار که پیش از این به صورت کاست و در دهه 60 به بازار موسیقی عرضه شده بود در ادامه انتشار مجدد آلبوم های لطفی است که به صورت CD انتشار می یابد.

همچنین اثر"یادواره نورعلی برومند" بااجرای گروه شیدا در دستگاه شور و آلبوم "چهارگاه" تکنوازی تار لطفی نیز به زودی منتشرمی شود.

ازدیگرآثارجدید نیز دونوازی  سه تار و تنبک در مایه دشتی است که اجرای زنده کنسرت کلن این نوازنده است که لطفی اشعار سایه را به صورت بداهه خوانده است.

 

