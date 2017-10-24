۲۷درصد مردم ایران کمر درد مزمن دارند/ گودی کمر عامل درد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رامین کردی غروب سه شنبه در نهمین همایش سلامت و زندگی به میزبانی سالن همایش های شقایق دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه ۲۷ درصد مردم ایران کمردرد مزمن دارند، ابراز داشت: کمردرد دومین عامل بیماری مراجعه به پزشک در ایران محسوب می شود.

وی گفت: یک سوم مردم تهران در شبانه روز به کمردرد دچار هستند و از هر ۱۰ نفر سه نفر با این مشکل مواجه است.

کردی افزود: دیسک کمر رگ خونی ندارد اما این بافت از رگچه های خونی برای تغذیه استفاده می کند و همان طور که افراد سیگاری با مشکلات قلبی و عروقی بیشتری مواجه هستند کسانی که داخل خانه به شکل نیمه فعال در معرض دود ناشی از استعمال سیگار قرار دارند نیز بیشتر از افراد سالم به کمر درد دچار می شوند.

۵۰ درصد افراد عادی ام. آر. آی شده با مشکل کمر مواجه هستند

دانشیار علوم پزشکی دانشگاه تهران ضمن بیان اینکه با ام. آر. آی می توان برخی از مشکلات کمر را متوجه شد، ابراز داشت: افراد عادی در همه سن بالای ۲۰درصد و افراد بالای ۴۰ سال کمر درد دارند که نشان می دهد بالای ۵۰درصد یعنی بیش از نصف افراد ام. آر. آی شده با مشکل کمر مواجه هستند.

کردی با بیان اینکه ۱۰ ورزشکار تیم ملی در رشته های مختلف دیسک بیرون زده دارند، تصریح کرد: بیشتر مشکلات مزمن شدن کمر دردها به نوع نگاه افراد بیمار بستگی دارد، بسیاری از ورزشکاران با وجود مشکلات کمر درد همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهند.

وی افزود: گودی کمر خودش به تنهایی عامل کمر درد نیست لذا این افراد باید با انجام فعالیت های بدنی و ورزشی عضلات خود را تقویت کنند هرچه فعالیت بدنی فرد بیشتر باشد احتمال کمردرد او نیز کمتر است.

۱۰درصد کمردردها مزمن می شود

متخصص پزشکی ورزشی با بیان اینکه بی فعالیتی باعث کمر درد می شود، ابراز داشت: در تحقیقات اخیر دانشگاه استنفورد با مطالعه بر روی هفت هزار نفر مشخص شد افرادی که فعالیت بدنی متوسطی دارند میزان کمردرد آن ها به نسبت سایر افرادی که از ورزش بی بهره هستند، کمتر بود لذا می توان نتیجه گرفت که فعالیت بدنی میزان درد کمر را به مراتب کمتر می کند.

کردی بابیان اینکه تداوم کمردرد بعد سه ماه می تواند منجر به کمردرد های مزمن شود، تصریح کرد: ۸۰ الی ۹۰ درصد موارد کمر درد طی شش هفته بهبهود پیدا می کند و تنها ۱۰ درصد کمردردها مزمن می شود که در این مورد نگاه روان شناسی و اجتماعی نیز در کاهش درد کمر موثر است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد جراحان دانشگاه تهران کمردرد دارند، افزود: مهمتر از درد عملکرد فرد است که به علت کمر درد از فعالیت عادی خود باز نماند، لذا در کمر درد حاد باید به گونه ای عمل کرد تا تبدیل به کمر درد مزمن نشود و فرد بتواند مانند پزشکان کارهای روزانه خود را به نحو احسن انجام دهد.

داروهای کمردرد عوارض ندارند

دانشیار علوم پزشکی دانشگاه تهران بابیان اینکه تعبیر اینکه فرد دچار کمردرد باید به طور مدام خوابیده باشد، کمکی به بهبود بیمار نمی کند، ابراز داشت: یکی از بهترین درمان ها استفاده از مسکن های معمولی است چرا که با شل شدن عضلات در آرامش ذهنی انسان نیز موثر خواهد بود و از سوی دیگر استراحت و خوابیدن برای کمردرد خوب، اما ناکافی است لذا ورزش به همراه آموزش می تواند از کمردرد پیشگیری کند.

کردی در ادامه با تاکید بر اینکه بی شک استفاده از دارو برای درمان دیسک بیرون زده موثر است، تصریح کرد: از هر پنج نفر یک نفر بعد از جراحی به طور مطلق خوب نمی شود لذا استفاده از دارو و ورزش بهترین راهکار پیشنهادی خواهد بود.

وی با بیان اینکه ۹۰درصد افراد مبتلا به دیسک بیرون زده بدون جراحی بهبود پیدا می کنند و کمتر از ۲۰ درصد افراد نیاز به جراحی دارند، افزود: در سایر کشورها ۸۴ درصد افراد با جراحی و ۷۵ درصد بدون جراحی به ورزش حرفه ای خود بازگشتند که نشان می دهد فرقی بین جراحی و غیر جراحی افراد مبتلا به بیماری در درمان کمردرد وجود ندارد.

۷۰درصد پرستاران ایران کمر درد دارند

متخصص پزشکی ورزشی بابیان اینکه کار شدید تنها هفت درصد عامل کمر درد است، ابراز داشت: تحقیقات نشان می دهد افراد مبتلا به کمر درد بعد از بازگشتن به محل کار خود زودتر از سایر افراد بهبود یافتند.

کردی با بیان اینکه افرادی که دارای مشاغل سخت هستند اغلب کمردرد دارند، تصریح کرد: ۷۰درصد پرستاران ایران با مشکل کمردرد مواجه هستند و رانندگان نیز نه به علت نشستن بلکه به سبب تکان های خودرو دچار آسیب کمر می شوند و برخی دندانپزشکان نیز به سبب نوع کار کردن از مشکلات کمر و گردن رنج می برند.

وی بابیان اینکه استفاده طولانی مدت از کمربند طبی را توصیه نمی کنیم، افزود: بستن کمربند طبی با نگه داشتن دو طرف کمر و شکم باعث کاهش درد می شود اما از سوی دیگر بستن طولانی مدت این نوع کمربندها تضعیف عضلات را به دنبال دارد لذا استفاده از آن ها را تنها برای دو الی سه هفته به افراد پیشنهاد می کنیم و همچنین تقویت عضلات شکم در پیشگیری از کمردرد موثر است.

دانشیار علوم پزشکی دانشگاه تهران همچنین مهمترین عامل ایجاد کمردرد کمبود ویتامین دی دانست که باعث به وجود آمدن علائم سیاتیک، گزگز و مورمور در پاها می شود و گفت: مصرف ویتامین ها و گنجاندن سبوس جو، گندم، میوه های تازه و ماهی می تواند به کاهش کمر درد کمک کند.