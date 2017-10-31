مهدی روشن روان مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره سریال «لیسانسه ها» به خبرنگار مهر گفت: سریال «لیسانسه ها» بعد از پایان ماه صفر روی آنتن می رود تا بعد از مدتی دوباره یک سریال کمدی در شبکه سه داشته باشیم.

وی همچنین درباره فصل سوم این سریال عنوان کرد: قرارداد نگارش فصل سوم این سریال با نام «فوق لیسانسه ها» برای شبکه سه بسته شده است.

روشن روان در پایان یادآور شد: این مجموعه هم در ادامه دو فصل قبلی است و طرح آن تصویب و قرارداد نگارش هم به کارگردانی سروش صحت بسته شده است.