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۹ آبان ۱۳۹۶، ۸:۲۷

آغاز پخش فصل دوم از پایان صفر

فصل سوم سریال سروش صحت «فوق لیسانسه‌ها» نام گرفت

فصل سوم سریال سروش صحت «فوق لیسانسه‌ها» نام گرفت

فصل سوم سریال «لیسانسه ها» به کارگردانی سروش صحت با نام «فوق لیسانسه ها» قرارداد نگارش بست.

مهدی روشن روان مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره سریال «لیسانسه ها» به خبرنگار مهر گفت: سریال «لیسانسه ها» بعد از پایان ماه صفر روی آنتن می رود تا بعد از مدتی دوباره یک سریال کمدی در شبکه سه داشته باشیم.

وی همچنین درباره فصل سوم این سریال عنوان کرد: قرارداد نگارش فصل سوم این سریال با نام «فوق لیسانسه ها» برای شبکه سه بسته شده است.

روشن روان در پایان یادآور شد: این مجموعه هم در ادامه دو فصل قبلی است و طرح آن تصویب و قرارداد نگارش هم به کارگردانی سروش صحت بسته شده است.

کد مطلب 4129018
عطیه موذن

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