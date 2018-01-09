پلیس هم لحن ستوان نعیمی را دوست دارد/ برای بازیگر شدن پول ندادم

مهدی ربیعی بازیگر نقش ستوان نعیمی در سریال «لیسانسه‌ها» که این شب ها از شبکه سه سیما پخش می شود درباره این نقش و چگونگی آغاز همکاری اش با سروش صحت به خبرنگار مهر گفت: شغل اصلی من طراحی و معماری ساختمان است و به دلیل کار ساختمان سازی اولین بار از من خواستند که یک کارگر افغانستانی را برای یکی از های سریال سروش صحت معرفی کنم و خودم هم در سکانس کوتاهی به عنوان سرکارگر ایرانی حضور داشتم.

در «شمعدونی» تست دادم اما قسمت نشد بازی کنم

وی با اشاره به علاقه خود به حوزه بازیگری اظهار کرد: من از سال ۸۴ کارم را با تئاتر کودک شروع کردم و در این سال ها هم در نمایش های مختلفی بازی کرده ام ولی همیشه دوست داشتم وارد کار تصویر هم بشوم تا اینکه یک روز برای حضور در سریال «شمعدونی» به کارگردانی سروش صحت تست دادم و گریم هم شدم، اما قسمت نبود که در آن اثر بازی کنم.

ربیعی ادامه داد: من همان زمان از سروش صحت درخواست کردم که بتوانم در کار بعدی او حضور داشته باشم و به این ترتیب برای سری اول سریال «لیسانسه ها» با من تماس گرفتند و همزمان با چند نفر دیگر برای ایفای نقش ستوان نعیمی تست دادم. البته حضور اولیه در «لیسانسه ها» در چند سکانس بود که همان زمان به دلیل بازخوردها این نقش پررنگ تر و بعد در «لیسانسه ها ۲» خیلی بیشتر شد.

سروش صحت می خواست ستوان نعیمی متمایز باشد

وی درباره نقش خود نیز توضیح داد: ستوان نعیمی پلیس وظیفه شناسی است که سرعت عمل بالایی دارد و حتی برای اینکه این سرعت حفظ شود دیالوگ هایش فعل ندارد. این لحن و فرم و دیالوگ ها در فیلمنامه مشخص شده بود ولی من هنگام تست دادن سعی کردم کمی اغراق را در کارم بیشتر کنم.

بازیگر «لیسانسه ها» یادآور شد: علت اینکه این پلیس به این شکل ظاهر شد تمایزی بود که سروش صحت می خواست در سریال وجود داشته باشد و هدف این بود که این پلیس خاص نشان داده شود.

برای اینکه جلوی دوربین بروم لحظه شماری می کردم

وی با اشاره به بازخوردهای مردم از نقش خود توضیح داد: برخوردهای مردم خیلی خوب است گاهی عده ای به من می گویند که فرزندشان در منزل دیالوگ های مرا تکرار می کند. از همه مهمتر خود پلیس است که تا به حال هر کسی مرا دیده، از این نقش و لحن و دیالوگ های آن راضی بوده است. حتی یک بار یکی از نیروهای راهنمایی و رانندگی بیان کرد که برایش جالب است که وقتی این ستوان نیروی کمکی می خواهد هنوز بیسیم را قطع نکرده نیروها می رسند.

ربیعی با اشاره به تلاش های خود برای بازی در مقابل دوربین بیان کرد: این اولین کار تصویری من است و بسیار از سروش صحت ممنونم که این فضا را ایجاد کرد تا در اولین کارم اینقدر دیده شوم. من پیش از این دوره های بازیگری دیده بودم و برای اینکه جلوی دوربین بروم لحظه شماری می کردم حتی جاهای مختلفی تست دادم و افراد زیادی از من خواستند هزینه‌ای برای بازیگر شدن بپردازم اما من در شان خود نمی دیدم که چنین کاری را انجام دهم.

وی در پایان بیان کرد: دوست دارم مسیرم را در بازیگری به خوبی ادامه دهم و یکی از کسانی که علاقمندم با او بازی کنم محسن تنابنده است. در همین مدت کوتاه هم دو نقش پلیس به من پیشنهاد شد و برای همه اینها از سروش صحت ممنونم؛ البته نه به این دلیل که این فضا را برای من مهیا کرد بلکه من شاهد بوده ام که وقتی در کار خود تست می گیرد اگر فرد واقعا استعداد داشته باشد او را می‌پذیرد و بسیار هم با آرامش و نرمی با اشتباه‌های افراد برخورد می کند.