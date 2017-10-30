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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

سرپرست دانشگاه فرهنگیان:

معلمان از تکنولوژی عقب هستند

معلمان از تکنولوژی عقب هستند

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: معلمانی که جدید تربیت می کنیم از توانایی تکنولوژی برخوردار خواهند بود در صورتی که معلمان فعلی گام‌های زیادی از تکنولوژی عقب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان با حضور در اولین کنفرانس ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری ارتباطات و اطلاعات که در پژوهشگاه فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: معلم جدید باید از توانایی های تکنولوژی برخوردار باشد که متاسفانه گام های زیادی از این مرحله را عقب هستند.

وی افزود: در تربیت معلم جدید باید بخشی از شاکله او، تکنولوژی باشد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به فرصت سازی برای معلمان در چهار مرحله گفت: در فرصت رسمی، تربیتی بخشی از دروس تربیتی مربوط به موضوع ICT هستند.

وی ادامه داد: مرحله دوم تربیت معلم برنامه درسی غیررسمی که ناظر بر فرصت داوطلبانه است تا معلمان حسن استفاده را کنند.

مهرمحمدی مرحله سوم را فرصت غیرمستقیم دانست و گفت: باید تمام اساتید در تمام دروس الگو سازی ICT را در آموزش داشته باشند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: باید محیط دانشگاه هوشمند باشد و از تکنولوژی حداکثری بهره مند شوند.

کد مطلب 4129208

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