به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سلجوقی عضو هیأت عامل سازمان فناوری در اولین کنفرانس ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات که در پژوهشگاه فناوری برگزار شد گفت: پیشنهاد می کنم تا نام وزارت آموزش و پرورش به وزارت پرورش، مهارت افزایی تغییر کند.

وی افزود: روند دنیا در حال تغییر است از عصر کشاورزی به صنعت رسیده ایم و در حال حاضر در عصر اطلاعات هستیم که منابع نامحدود است اما کشور ما وارد عصر اطلاعات و فناوری نشده است درحالی که دنیا به سمت عصر مفاهیم می رود.

سلجوقی بیان کرد: چشم انداز دنیا در سال ۲۰۴۵، ۳ درصد کشاورزی، ۴ درصد صنعت و ۹۳ درصد خدمات است. برنامه وزارت آموزش و پرورش برای رسیدن به این درصدها چیست؟

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اظهار داشت: از محیط ساده به محیط بغرنج رسیدیم و اکنون در محیط آشوبناک زندگی می کنیم. برای محیط آشوبناک برنامه مهارت افزایی چیست؟ بدون برنامه وارد این اتاق تاریک شده ایم.

وی تأکید کرد: مدرسه ای که شبکه اجتماعی نداشته باشد باید در آن را بست و یا مجبوریم خود را در اختیار تلگرام بگذاریم.

سلجوقی گفت: نباید به تغییر نام وزارت آموزش و پرورش بسنده کنیم بلکه باید امکان تصمیم گیری و تصمیم سازی برای محیط آشوبناک را مهیا کنیم. باید روش های نوآورانه را ابداع کنیم.

عضو هیأت عامل سازمان فناوری تصریح کرد: در این تغییر باید مراکز مهارت افزایی به صورت غیرمتمرکز و از طریق هیئت امنایی اداره و درآمدزایی کند و تنها دولت به مناطق نیازمند رسیدگی کند و همینطور حقوق مربیان و کارکنان وزارت مهارت افزایی از طریق مشارکت جمعی باشد.