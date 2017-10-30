به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع «ادبیات علمی، تخیلی» با حضور رامک نیک طلب ، مترجم و مولف آثار علمی، تخیلی و محمد قصاع، دیگر مولف و مترجم آثار علمی، تخیلی از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای این برنامه نیک طلب به کم بودن کتاب‌های تخیلی نسبت به دیگر کتاب‌ها اشاره کرد و گفت : آنچه که سبب ایجاد عرضه می شود، تقاضاست. در این حوزه تقاضا از سوی مخاطب کم بوده و منجر به کاهش شمارگان این کتاب‌ها در نشر کشور است.

وی افزود: کتاب‌های علمی تخیلی تالیفی بیشتر از کتاب‌های ترجمه‌ای منتشر می‌شوند و تلاش می‌شود از کتاب‌های ترجمه کمتر استفاده شود. مخاطبان بیشتر از کتاب‌های تالیفی که تحت فرهنگ کشور نوشته می شوند استقبال می کنند.

این مترجم با بیان اینکه در برهه ای از تاریخ کشور علم شکوفا بوده، گفت: در حال حاضر کشورهای توسعه یافته از همان کتاب‌های علمی قدیمی کشور ما برای توسعه علم خود استفاده می کنند. بنابراین اگر کتاب‌های قدیمی بیشتر معرفی شود و در اختیار نسل جدید قرار بگیرد، می تواند زمینه خلق آثار علمی تخیلی باشد. اگر بخواهیم به سمتی حرکت کنیم که جامعه پیشرفته و جوانان خلاق داشته باشیم باید انجمن‌های نشریات علمی تخیلی با نویسندگان این حوزه افزایش یابد و با در نظر گرفتن جوایز برای نویسندگان موفق این حوزه به ارتقای این نوع ادبیات کمک کند.

در ادامه این برنامه قصاع گفت: زمانی که از ادبیات علمی تخیلی صحبت می کنیم، تنها به کتاب اشاره نمی شود بلکه خرده فرهنگ و بینش نیز به میان می آید که به این موضوع اشاره می کند. افرادی که در درون خرده فرهنگ علمی تخیلی زندگی می کنند، می اندیشند و مطالعه می کنند، دارای ویژگی‌های خاص هستند که شامل عموم مردم نمی شوند. میزان مطالعه این گروه بسیار بالاست و نیاز به مطالعه در آنان از بقیه افراد جامعه بیشتر است. این دسته افراد تمام کتاب‌های علمی تخیلی را که چاپ می شود، تهیه و مطالعه می کنند و به همین دلیل احساس کمبود کتاب می کنند.

وی ریشه عدم گرایش ناشران به چاپ کتاب‌های علمی تخیلی را در فساد صنعت نشر دانست و گفت: مشکل پایین بودن تیراژ برای تمامی کتاب‌ها ، حتی در دسته فانتزی که میان نوجوانان پرطرفدار هست نیز وجود دارد و مختص کتاب‌های تخیلی نیست.

این نویسنده در بخش دیگری از سخنان خود به پایین بودن تولید فیلم‌های علمی تخیلی پرداخت و گفت: از نظر من عدم تولید فیلم علمی تخیلی به دلیل عدم نیاز مخاطب نیست و مخاطبان به این دست فیلم‌ها علاقه دارند. به نظر می رسد عدم وجود امکانات مناسب و عدم وجود اندیشه علمی تخیلی در سینماگران از دلایل اصلی این رکود است.

قصاع با تاکید بر اینکه رشد علم و ادبیات علمی تخیلی یک نسبت مستقیم دارد، گفت: در تاریخ ادبیات دوران قدیم کشورمان آثار بسیار زیادی وجود دارد که از قدرت و عناصر علمی تخیلی خوبی برخوردارند. پس از اینکه علم در ایران دچار رکود شد این نوع ادبیات هم تاثیر پذیرفت.

وی با بیان اینکه با رشد علم در این روزها ادبیات علمی تخیلی همگام با آن پیشرفت نداشته، گفت: راه این نوع ادبیات نیز باز خواهد شد و دغدغه بسیاری از افراد حوزه ادبیات خواهد شد. باید یک حرکت اجتماعی منسجم پایه ریزی کنیم تا آن خرده فرهنگ مورد نیاز را برای رشد و ارتقای این ادبیات فراهم کنیم.