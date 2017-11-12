هوشمند سازی کشاورزی با هدف ارتقای بهره وری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر در نشست «بکارگیری سیستم های هوشمند در بخش کشاورزی» با حضور محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز یکشنبه در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، بر لزوم بکارگیری فناوری های نوین و هوشمندسازی کشاورزی برای افزایش بهره وری تولید و کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی تاکید کرد.

در این نشست محمود حجتی، بهره گیری از فناوری های نوین برای توزیع هدفمند کالاهای کشاورزی را از جمله اولویت های وزارت جهاد کشاورزی عنوان و تصریح کرد: بکارگیری فناوری های هوشمند به منظور کاهش فاصله عرضه و تقاضا ضروری است.

وی، هوشمندسازی آبیاری در بخش کشاورزی در کنار توسعه سامانه های نوین آبیاری را از دیگر اولویت های وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد و گفت:بهره گیری از سیستم های هوشمند موجب بهره وری در مصرف آب و افزایش تولیدات کشاورزی با استفاده از منابع موجود می شود.

وزیر جهاد کشاورزی، مدیریت آنلاین عرصه های کشاورزی از نظر میزان سطح زیر کشت، انجام عملیات داشت و برداشت و همچنین کنترل آفات را از دیگر اولویت های بخش کشاورزی برشمرد و خاطرنشان کرد که می توانیم با بکارگیری سیستم های نظارت و کنترل از راه دور (اسکادا) از جمله تصاویر ماهواره ای، وضعیت تولید محصولات کشاورزی را بهتر کنترل نماییم.

در این نشست، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اشاره به اجرای دو طرح پایلوت هوشمندسازی آبیاری در باغ ۶۰ هکتاری در استان فارس و همچنین مدیریت هوشمند اراضی زراعی کشت و صنعت مغان توسط این وزارت اظهار داشت:این طرح ها به منظور بکارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی اجرا شده و نتیجه آن کاهش مصرف آب و انرژی و همچنین افزایش تولید محصولات زراعی و باغی بوده است.

محمدجواد آذری جهرمی بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور بررسی دقیق و کاربردی نتایج طرح های یاد شده تاکید کرد و افزود:لازم است سند اقدام مشترک دو وزارت برای بکارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی تدوین شود.

در این نشست که معاونان وزرای جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتند، در مورد طرح ها و فناوری های هوشمندسازی فرآیندها در بخش کشاورزی بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد، معاونان ذی ربط دو وزیر ضمن بازدید میدانی از مراحل اجرای طرح نسبت به تهیه و تدوین سند همکاری های وزارتخانه های جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کنند.