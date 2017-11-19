برگزیدگان ۶ بخش جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان رشته مقاله نویسی مرحله پایانی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور ، در دو گروه دانشجویان و اساتید مشخص شد.
کمیته فنی جشنواره ملی پس از دریافت آثار از دستگاهها و دانشگاههای شرکت کننده در رشته مقاله نویسی و همچنین داوری آثار در دبیرخانه جشنواره، برگزیدگان را بر اساس حروف الفبا مشخص کرد.
برگزیدگان رشته مقاله نویسی مرحله پایانی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور به تفکیک دستگاههای دانشگاهی به شرح زیر است:
مقاله نویسی دانشجویان: احمد الهیاری بوزنجانی از وزارت علوم، حسن رحمانی زاده از دانشگاه آزاد، حسین قائد امینی از وزارت بهداشت.
مقاله نویسی اساتید: فرشته بهمنش از وزارت بهداشت، مهدی مختار زاده از دانشگاه آزاد، نسیم بیگی بروجنی و اصغر سپهوند از وزارت بهداشت.
همچنین برگزیدگان بخش پژوهشی مرحله پایانی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور ، در دو رشته بررسی و نقد کتاب و همچنین تالیف کتاب مشخص شد.
کمیته فنی جشنواره ملی پس از دریافت آثار از دستگاهها و دانشگاههای شرکت کننده در بخش پژوهشی و همچنین داوری آثار در دبیرخانه جشنواره، برگزیدگان را بر اساس حروف الفبا مشخص کرد.
برگزیدگان بخش پژوهشی در رشتههای بررسی و نقد کتاب و نیز تالیف کتاب مرحله پایانی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور به تفکیک دستگاههای دانشگاهی به شرح زیر است:
بررسی و نقد کتاب دانشجویان: احسان کشت ورز کندازی از دانشگاه فرهنگیان، سیدمصطفی آستانه از دانشگاه فرهنگیان، فاطمه حاج اکبری از وزارت علوم، مژگان قاسمی از دانشگاه فرهنگیان
تألیف کتاب اساتید : مرضیه مومن نسب و آزیتا جابری از وزارت بهداشت.
برگزیدگان بخش پژوهشی مرحله پایانی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور مشخص شد.
کمیته فنی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور برگزیدگان بخش پژوهشی در رشته تلخیص کتاب را بدون اعلام نفرات اول تا سوم، بر اساس حروف الفبا مشخص کرد.
برگزیدگان بخش پژوهشی مرحله پایانی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور در رشته تلخیص کتاب به تفکیک دستگاههای دانشگاهی به شرح زیر است:
امین هادی زاده از وزارت علوم، مسعود رضایی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، نسرین خواجه علی از وزارت بهداشت.
برگزیدگان بخش ادبی مرحله پایانی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور نیز مشخص شدند.
کمیته فنی سی ودومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور برگزیدگان بخش ادبی این دوره ازجشنواره در رشتههای فیلمنامه نویسی، نمایش نامه نویسی، شعر و داستاننویسی را بدون اعلام نفرات اول تا سوم، بر اساس حروف الفبا مشخص کرد.
در رشته فیلم نامه نویسی هیچ یک از شرکت کنندگان حائز رتبه نشده و ۳ نفر شایسته تقدیر شدهاند.
برگزیدگان بخش ادبی مرحله پایانی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور در رشتههای مختلف به تفکیک دستگاههای دانشگاهی به شرح زیر است:
رشته فیلمنامه نویسی: سهیلا باقری شریف آبادی از وزارت علوم، محمد جواد شاهمیری از دانشگاه فرهنگیان، سعید موذنی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی
رشته نمایشنامه نویسی: آیت اسدی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، پدرام محمدپور از دانشگاه فرهنگیان، سید مجید میرحسینی از وزارت بهداشت
رشته شعر: روزا رودینی از وزارت علوم، ابراهیم زمانی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، معصومه مرادی از وزارت علوم
رشته داستان نویسی: اعظم ابهری قزل احمد از وزارت بهداشت، مهسا امیری از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، کامران داوودی از وزارت علوم، حسین عوض زاده از دانشگاه فرهنگیان
برگزیدگان بخش فناوری مرحله پایانی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور ، در رشتههای تولید نرم افزار و اپلیکیشن و همچنین کانال شبکه مجازی مشخص شد.
کمیته فنی جشنواره ملی پس از دریافت آثار از دستگاهها و دانشگاههای شرکت کننده در بخش فناوری و همچنین داوری آثار در دبیرخانه جشنواره، برگزیدگان را بر اساس حروف الفبا مشخص کرد.
برگزیدگان بخش فناوری مرحله پایانی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور در رشتههای مختلف به تفکیک دستگاههای دانشگاهی به شرح زیر است:
رشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن : مریم ترابی سرشکی از دانشگاه فرهنگیان، علی محمد دهقانی از دانشگاه فرهنگیان، محمد حسن علیائی از وزارت علوم، رضا منصوری از دانشگاه پیام نور
رشته کانال شبکه های مجازی: جاویدان اسماعیلپورعالیزمینی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، علی ریحانیان از وزارت بهداشت، سیما فرجی از دانشگاه فنی و حرفهای
برگزیدگان بخش هنری مرحله پایانی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور مشخص شد.
کمیته فنی سی ودومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور برگزیدگان بخش هنری این دوره ازجشنواره در رشتههای تذهیب، خوشنویسی( شکسته)، خوشنویسی( نستعلیق)، طراحی پوستر، عکاسی، فیلم کوتاه، معرق و منبت و نقاشی را بدون اعلام نفرات اول تا سوم، بر اساس حروف الفبا مشخص کرد.
برگزیدگان بخش هنری مرحله پایانی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور در رشتههای مختلف به تفکیک دستگاههای دانشگاهی به شرح زیر است:
تذهیب: سمانه جمشیدی نیا از وزارت علوم، زینب رهنما سرملی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، لیلا صبری از وزارت علوم
خوشنویسی (شکسته): فرهاد آقائی از وزارت بهداشت، کبریا کلافچی از وزارت علوم، ملیکا محمودی راد از دانشگاه آزاد
خوشنویسی (نستعلیق): هاشمیه چهره از وزارت بهداشت، محمود رباط جزی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، مجید رضائی از دانشگاه آزاد
طراحی پوستر: زهرا طالبی مزرعه شاهی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، زهرا قدیری از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، علی مسعودی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
عکاسی: محمد اسفندیاری از دانشگاه فرهنگیان، زهرا رحیم پور از دانشگاه آزاد، فاطمه لطیفی از دانشگاه فنی و حرفهای، ندا میرزایی از دانشگاه پیام نور
فیلم کوتاه: احد اجاق زاده از دانشگاه آزاد، فاطمه سادات جوادی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، حسین قائمی از وزارت بهداشت
معرّق و منبّت: حسین داودی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، داود سلیمانی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، لطیف محمدی از وزارت بهداشت
نقاشی: زهره آذرگون از دانشگاه فنی و حرفهای، مریم میرصدرایی از دانشگاه پیام نور، مانیکا نگهداری پور از وزارت بهداشت
نفرات اول تا سوم این رشته در آیین افتتاحیه این جشنواره که روز سهشنبه ۷ آذر ماه در حوزه هنری تهران برگزار میشود، اعلام و جوایز و لوح تقدیر خود را دریافت خواهند کرد.
جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور هر ساله توسط یکی از دستگاهها و نهادهای دانشگاهی برگزار میشود که میزبان سی و دومین دوره این جشنواره ملی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که آیین افتتاحیه و تقدیر از برگزیدگان طی روزهای ۶ تا ۸ آذرماه در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار میشود.
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