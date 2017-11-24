شقایق فراهانی به «پاسیو» آمد/ پوریا پورسرخ رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، در حالی که بازی پوریا پورسرخ در فیلم «پاسیو» به کارگردانی مریم بحرالعلومی به پایان رسیده است، شقایق فراهانی به مجموعه بازیگران این فیلم اضافه شد.

قصه فیلم «پاسیو» در لوکیشن‌های متعددی می‌گذرد که تمامی آنها در تهران واقع شده‌اند و تاکنون فیلمبرداری سکانس‌های خیابانی نخستین فیلم بلند بحرالعلومی به پایان رسیده است.

«پاسیو» قصه‌ای زنانه را در بستر شهر روایت می‌کند.

بهناز جعفری، محدثه حیرت، کریم امینی، یاسمن ترابی، حسین ملکی، بهروز قادری، سحر غمخوار، محمدرسول صفری، علی یعقوبی، علیرضا دیلمی، امید سعیدی و بابک انصاری از دیگر بازیگران «پاسیو» هستند.

عوامل سازنده این فیلم عبارتند از کارگردان: مریم بحرالعلومی، نویسنده فیلمنامه: حامد قاسمی، مدیر تولید: روح‌اله مهاجری، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، مدیر صدابرداری: علی کیان ارثی، طراح گریم: امید گل زاده، طراح صحنه: عباس حاجی درویش، طراح لباس: فرحناز نادری، تدوین: سینا گنجوی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: مجید مافی، دستیار اول فیلمبردار: مهدی حسینی، منشی صحنه: آزاده جهانبخش، دستیار صدابردار: اردلان کیان ارثی، مجری گریم: عاطفه روزبه تهرانی، عکاس: حسن هندی، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی نیا، سرمایه‌گذار: مریم بحرالعلومی، تهیه‌کننده: سید امیر سیدزاده.