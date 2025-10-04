  1. هنر
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

فیلمبرداری «شبح مرگ» تمام شد؛ آغاز تدوین فیلمی در ژانر وحشت

فیلم کوتاه «شبح مرگ» به نویسندگی مریم طباطبایی و کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدعلی حسینی‌اصل به مرحله تدوین رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «شبح مرگ» به نویسندگی مریم طباطبایی و کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدعلی حسینی‌اصل به پایان رسید و وارد مرحله تدوین شد.

این فیلم تجربه‌ای در ژانر وحشت است و مریم طباطبایی، امیر خانزاده، داود محمدآبادی، سید علی حسینی‌اصل، محمدرضا محجور، خالد حاجی‌عباسی، دیبا نجفی و محمدعلی جهانیان و زهرا حسن‌زارعی در آن ایفای نقش می‌کنند.

فهرست عوامل فیلم «شبح مرگ» عبارتند از کارگردان و تهیه‌ کننده: سید علی حسینی‌اصل، نویسنده و برنامه‌ ریز: مریم طباطبایی، مدیر تولید و طراح صحنه: بهرام امینی، دستیار اول کارگردان: وهاب طباطبایی، دستیار کارگردان: محمد صادق اعتدالی، منشی صحنه: شهرزاد اصلانی، مدیر فیلمبرداری: آرش غلامی، مدیر صدابرداری: میثم قاسمی، دستیار صدا: رضا قاسمی، طراح و مجری گریم: کیان محسنی، طراح لباس: مریم غرقی، دستیار صحنه و لباس: شهاب سمیع‌زاده، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: محمد جدیدی، دستیاران تصویر: ناصر برینی، امیررضا آذرکمند، علی امیری، سینا الله یاری، رضا بشیری، جانشین تولید: علیرضا امینی، مدیر تدارکات: شاهین نوروزیان، سینه‌موبیل: علی‌اکبر عاشوری.

آزاده فضلی

