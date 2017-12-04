۵ هکتار از اراضی حریم شمالی تهران آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضاپور، ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با هدف حفظ و صیانت از حریم شمالی تهران و جلوگیری از تخلف زمین خواری در ارتفاعات، با حضور مامورین شهرداری منطقه یک، نیروهای حریم بان و شهربان، فرمانداری ، نیروی انتظامی و... در محدوده جاده لشگرگ ، کوی بنفشه ،پنج هکتار از اراضی فوق رفع تصرف شد.

وی گفت: افراد سودجو و زمین خوار به صورت غیر قانونی اقدام به تصرف این محدوده و احداث محل هایی برای نگهداری طیور و... کرده بودند که با تمام توان و به طور کامل این متحدثات تخریب و فضا آزاد شد.

رضا پور بیان داشت: این زمین با کاربری فضای سبز بوده که با انجام عملیات آزادسازی و رفع خلاف به کاربری اولیه خود برگشت داده شد.

مسئول حریم شهرداری منطقه یک تهران گفت : شهرداری منطقه یک در ارتفاعات شمال تهران وحریم منطقه یک با تمام توان در جهت جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز و دخل وتصرفات تلاش می کند و با متخلفان برخورد قاطع خواهد داشت .

رضاپور نظارت نیروهای حریم بان و شهربان، استقرار کانکس در مبادی ورودی ارتفاعات وتقویت سیستم ارتباطی و همیاری ساکنان محلی را مهمترین عامل کنترل کننده ساخت وسازهای غیرمجاز درحریم های شمال تهران دانست.