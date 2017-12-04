  1. استانها
  2. تهران
۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴

مسئول حریم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه یک تهران:

۵ هکتار از اراضی حریم شمالی تهران آزاد شد

۵ هکتار از اراضی حریم شمالی تهران آزاد شد

شمیرانات- مسئول حریم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه یک تهران گفت: ۵ هکتار از اراضی تصرف شده توسط افراد سودجو در حریم شمالی تهران، با اجرای عملیات رفع خلاف، آزادسازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضاپور، ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با هدف حفظ و صیانت از حریم شمالی تهران و جلوگیری از تخلف زمین خواری در ارتفاعات، با حضور مامورین شهرداری منطقه یک، نیروهای حریم بان و شهربان، فرمانداری ، نیروی انتظامی و... در محدوده جاده لشگرگ ، کوی بنفشه ،پنج هکتار از اراضی فوق رفع تصرف شد.

وی گفت: افراد سودجو و زمین خوار به صورت غیر قانونی اقدام به تصرف این محدوده و احداث محل هایی برای نگهداری طیور و... کرده بودند که با تمام توان و به طور کامل این متحدثات تخریب و فضا آزاد شد.

رضا پور بیان داشت: این زمین با کاربری فضای سبز بوده که با انجام عملیات آزادسازی و رفع خلاف به کاربری اولیه خود برگشت داده شد.

مسئول حریم شهرداری منطقه یک تهران گفت : شهرداری منطقه یک در ارتفاعات شمال تهران وحریم منطقه یک با تمام توان در جهت جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز و دخل وتصرفات تلاش می کند و با متخلفان برخورد قاطع خواهد داشت .

رضاپور نظارت نیروهای حریم بان و شهربان، استقرار کانکس در مبادی ورودی ارتفاعات وتقویت سیستم ارتباطی و همیاری ساکنان محلی را مهمترین عامل کنترل کننده ساخت وسازهای غیرمجاز درحریم های شمال تهران دانست.

کد مطلب 4162829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها