دانشگاهیان به وزیر علوم پیشنهاد بدهند/ اعلام راه ارتباط مستقیم

به گزارش خبرنگار مهر، لینک «ارتباط مستقیم با قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری» به منظور دریافت نظرها و پیشنهادات صاحبنظران و نخبگان حوزه آموزش عالی درخصوص برنامه های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دیگر موضوعات مرتبط با وزارت علوم در وب سایت اطلاع رسانی این وزارتخانه به نشانی msrt.ir راه اندازی شده است.

بنابراین تمامی دانشگاهیان به ویژه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان می توانند ضمن مطالعه برنامه وزیر علوم از طریق لینک «ارتباط مستقیم با قائم مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، نظرات و پیشنهادهای خود را در باب هر یک از برنامه‌ها و اقدامات عملی مورد نظر با ارسال ایمیل به آدرس ar_bagheri@msrt.ir اعلام کنند.