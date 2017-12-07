  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

وزارت علوم فراخوان داد؛

دانشگاهیان به وزیر علوم پیشنهاد بدهند/ اعلام راه ارتباط مستقیم

دانشگاهیان به وزیر علوم پیشنهاد بدهند/ اعلام راه ارتباط مستقیم

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام وزارت علوم و نحوه ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های وزیر علوم اعلام شد .

به گزارش خبرنگار مهر، لینک «ارتباط مستقیم با قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری» به منظور دریافت نظرها و پیشنهادات صاحبنظران و نخبگان حوزه آموزش عالی درخصوص برنامه های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دیگر موضوعات مرتبط با وزارت علوم در وب سایت اطلاع رسانی این وزارتخانه به نشانی msrt.ir راه اندازی شده است.

بنابراین تمامی دانشگاهیان به ویژه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان می توانند ضمن مطالعه برنامه وزیر علوم از طریق لینک «ارتباط مستقیم با قائم مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، نظرات و پیشنهادهای خود را در باب هر یک از برنامه‌ها و اقدامات عملی مورد نظر با ارسال ایمیل به آدرس ar_bagheri@msrt.ir اعلام کنند.

کد مطلب 4165226
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه