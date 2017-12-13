بررسی مشکلات ناوگان تاکسیرانی/ بازمهندسی خطوط تاکسیرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین چالش مورد بررسی در این جلسه، وضعیت تاکسیهای اینترنتی و برنامهریزی برای نظارتپذیری این تاکسیها بود.
محمدعلی کرونی، دبیرکمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه ۶۵ درصد مکاتباتی که با این کمیسیون انجام میشود، در خصوص مشکلات تاکسیرانی و رانندگان تاکسی است، گفت: برای پیگیری این مطالبات و حل معضلات رانندگان تاکسی که اگر پیگیری و برای حل آن برنامهریزی نشود، به یک بحران جدی در شهر تبدیل خواهد شد، جلسهای با حضور معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری و مدیرعامل سازمان تاکسیرانی برگزار شد تا برای چالشهای شناسایی شده، راهکارهایی پیشنهاد شود.
وی ادامه داد: چالش اساسی تهران، بحث تاکسی اینترنتی است. صاحبان این تاکسیها با این استدلال که ما صرفاً یک اپلیکیشن هستیم که راننده به مسافر وصل میکنیم، زیر بار نظارت شهرداری نمیروند اما هم فضای خدماتی که این شرکتها میدهند، در سطح شهر تهران است و هم تاکسیهای اینترنتی، بخشی از حمل و نقل عمومی را بر عهده گرفتهاند؛ بنابراین باید زیر نظر شورا و شهرداری قرار بگیرند.
کرونی افزود: ادامه این روند بدون نظارت مدیریت شهری امکانپذیر نیست زیرا این تاکسیها مشکلاتی را برای شهر تهران ایجاد کردهاند؛ از جمله مشکل ترافیک و آلودگی هوا؛ بنابراین پیشنهاد شده شهرداری برای پیدا کردن راهکار مناسب، موضوع را از طریق وزارت مخابرات و صنایع و معادن پیگیری کنند.
دبیر کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران تصریح کرد: همچنین فعالیت این شرکتها تأثیر زیادی بر روی سطح درآمدهای رانندگان تاکسی گذاشته که این موضوع نیز باید برایش راهکاری اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه شبکه حمل و نقل پایتخت باید یکپارچه باشد، گفت: به این منظور نیاز است بازمهندسی در شبکه تاکسیرانی انجام شود. برخی از ایستگاههای خط ۴ مترو با کمبود تاکسی مواجه هستند و برخی خطوط اتوبوسرانی که بالای ۲۰ خط هستند، کمتر از ۵۰۰ مسافر در روز دارند که قابلیت تبدیل به خطوط تاکسی را دارند که قرار شد این بازمهندسی در شبکه تاکسیرانی بررسی و عملیاتی شود.
کرونی اضافه کرد: یکی از چالشهای مهم، کاهش سطح درآمد و رفاه زندگی رانندگان تاکسی است که باید برای افزایش سطح زندگی آنها چارهاندیشی شود؛ این موضوع میتواند نوسازی ناوگان تاکسیرانی را نیز با مشکل مواجه کند زیرا به خاطر کاهش درآمدها، رانندگان امکان تسهیلات بازپرداخت خودروی نو را ندارند که باید برای این موضوع نیز راهکاری اندیشیده شود.
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