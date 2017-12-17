وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با آیت الله یزدی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های این وزارتخانه در دولت دوازدهم گفت: ماموریت ها و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متنوع و گسترده است.

وی افزود: با توجه به وظایف این وزارتخانه، انتظارات جامعه و نخبگان کشور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متفاوت و فراتر از ماموریت هایی است که در قانون برای آن پیش بینی شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بودجه این وزارتخانه با توجه به تنوع و گستردگی فعالیت های فرهنگی و هنری که در طول سال دارد اندک است.

در این دیدار آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با تاکید بر اهمیت جایگاه فرهنگ و هنر، بر لزوم شناسایی و حمایت از هنرمندان متعهد تاکید کرد.

آیت الله یزدی افزود: با هنر موافق هستیم و با اعمال حرامی که خداوند را به خشم می آورد مخالف هستیم. هنر باید در خدمت سلامت جامعه و تربیت انسان باشد و نباید در خدمت ستمگران باشد.

آیت الله یزدی با اشاره به هنر موسیقی، گفت: فتوای حضرت امام خمینی (ره) درباره موسیقی کارگشا است. هنر در همه انواع خود استعداد و لطف الهی است و نباید این هنر در خدمت ظلم و فساد باشد. وی تاکید کرد: ما همچنین با هنری که پایه های سلطه و طاغوت را تحکیم بخشد و انسان و انسانیت را نابود سازد مخالف هستیم.