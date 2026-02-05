به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد لاریجانی شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه چهل و چهارمین سالگرد حماسه اسلامی آمل، با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات بین‌المللی، اظهار کرد: اگر از بیرون به جمهوری اسلامی نگاه کنیم و گزارش‌های واقعی که برای مسئولان و سیاست‌گذاران غربی نوشته می‌شود را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که تصویر ایران در نگاه آنان با آنچه در فضای رسانه‌ای و مجازی القا می‌شود، تفاوت اساسی دارد.

وی با تأکید بر اینکه نباید فریب تبلیغات رسانه‌ای دشمن را خورد، افزود: آنچه در فضای مجازی مطرح می‌شود بیشتر برای مصرف افکار عمومی است، اما کسانی که در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی فعالیت می‌کنند، تحلیل‌ها و ارزیابی‌های دقیق‌تری دارند و ایران را به‌عنوان یک بازیگر جدی و تأثیرگذار می‌شناسند.

لاریجانی با اشاره به اسناد رسمی امنیت ملی آمریکا تصریح کرد: در راهبردهای اعلام‌شده ایالات متحده، ایران در کنار چین و روسیه به‌عنوان سه چالش اصلی بین‌المللی معرفی شده است؛ موضوعی که در چند قرن گذشته بی‌سابقه بوده و نشان‌دهنده جایگاه ویژه جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا و نظام بین‌الملل است.

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با بیان اینکه دشمن در گفتار رسانه‌ای تلاش می‌کند ایران را ضعیف جلوه دهد، اما در عمل از قدرت جمهوری اسلامی واهمه دارد، گفت: آنان ادعا می‌کنند ما ایران را مهار کرده‌ایم، اما وقتی با هشدار جدی جمهوری اسلامی مواجه می‌شوند، حتی از درگیری مستقیم نیز عقب‌نشینی می‌کنند؛ این رفتارها نشانه قدرت بازدارندگی ایران است.

وی توانمندی‌های علمی و فناورانه کشور را از ارکان اصلی اقتدار ملی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از حوزه‌هایی که دشمن به‌شدت با آن مخالفت می‌کند، فناوری هسته‌ای است، چراکه این حوزه با بیش از ۱۲۰ رشته علمی و مهندسی ارتباط مستقیم دارد و پیشرفت در آن می‌تواند موتور محرک پیشرفت در سایر بخش‌ها باشد؛ همان‌گونه که پروژه‌های فضایی آمریکا منجر به جهش‌های گسترده علمی و فناوری از جمله شکل‌گیری اینترنت شد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه کشورهای غربی در توسعه، به موضوع فرهنگ کار و شایسته‌سالاری پرداخت و گفت: غربی‌ها در تحلیل پیشرفت کشورهایی مانند آلمان، بر اخلاق کاری و مسئولیت‌پذیری تأکید دارند؛ جایی که جایگاه افراد بر اساس کارآمدی و عملکرد تعیین می‌شود، نه وابستگی‌های خانوادگی. این روحیه، موضوعی است که جامعه ما نیز بیش از پیش به آن نیاز دارد.

وی همچنین با اشاره به نقش راهبردی رهبر معظم انقلاب در عبور کشور از بحران‌ها و فتنه‌ها، تصریح کرد: مواضع حکیمانه رهبر انقلاب در مقاطع حساس، پشت دشمن را شکسته و بسیاری از توطئه‌ها را خنثی کرده است و این از برکات بزرگ نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

لاریجانی در پایان تأکید کرد: حماسه اسلامی آمل نماد ایستادگی مردم در برابر دشمنان انقلاب است و مرور این حوادث تاریخی، نقش مهمی در تقویت بصیرت و انسجام ملی دارد.