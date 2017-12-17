به گزارش خبرنگار مهر، مسعود برومند در اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فنبازار که امروز با حضور وزیر علوم در نمایشگاه بینالمللی برگزار شد، گفت: نمایشگاه امسال با نقاط قوت و ضعفی روبرو بود که نقاط ضعف آن، حضور بخشهای تخصصی و همه رشتهها بود.
وی افزود: همچنین حضور دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و طرحهای نوآورانه در نمایشگاه، نشان از نقطه قوت نمایشگاه است و اینکه چقدر آنها به فکر تجاریسازی محصولاتشان هستند.
برومند با اشاره به نقاط منفی نمایشگاه خاطرنشان کرد: فناوران ما با مدل کسب و کار و بازار آشنایی ندارند؛ باید بتوانیم شرایطی برای آنها تسهیل کنیم که بتوانند با این مقوله آشنایی پیدا کنند.
معاون پژوهشی وزیر علوم با تأکید بر اینکه فناوران باید به استانداردهای حاکم در راستای توسعه محصول و تجاریسازی آن توجه داشته باشند، گفت: ما باید از آنها و شرکتهای دانشبنیان نوپا حمایت کنیم؛ البته که از حمایت شرکتهای بزرگ و صنعتی هم دست نکشیم، زیرا آنها اقتصاد کشور را جهت داده و به بازار رونق میدهند.
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