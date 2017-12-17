میزان خشونت در اردبیل ۱۴.۵ درصد کاهش یافت

یوسف خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه شده پزشکی قانونی در نیمه نخست سال گذشته هفت هزار و ۳۰ مورد پرونده خشونت تشکیل شده است.
وی افزود: با کاهش ۱۴.۵ درصدی تعداد پروندهها در نیمه نخست سال جاری به شش هزار و هشت مورد رسیده که بیانگر کاهش آمار و شدت خشونت در اردبیل است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تأکید به اینکه در واقع نزاع فیزیکی در استان روند کاهشی دارد، ادامه داد: ورودی پروندههای دادگستری مربوط به خشونت نیز در نیمه نخست سال کاهش پنج درصدی را نشان میدهد.
خدادادی با تأکید به اینکه آمار قطعی خشونت را نیروی انتظامی در اختیار دارد، اضافه کرد: به دلیل ثبت روزانه وقایع گزارش شده به پلیس، نیروی انتظامی میتواند دقیقترین آمار خشونت را ارائه دهد.
وی متذکر شد: نرخ خشونتهای حاد و شدید از جمله سرقت مسلحانه، آدم ربایی، گروگانگیری، تجاوز به عنف در استان اردبیل پایین بوده و میتوان گفت اردبیل یکی از استانهای امن کشور است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اضافه کرد: در مقابل خشونتهای استان اغلب از نوع خشونتهای سبک مانند درگیری است.
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