خط قرمزهای جذب اساتید در دانشگاه ها/ حساسیت روی سلامت اخلاقی

محمد رضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مواردی که مرکز جذب روی آن حساسیت داشته و دانشگاه ها از آن گلایه مند هستند گفت: آنچه که مرکز جذب روی آن حساسیت دارد روشن است، ما ابتدا در مورد تراز علمی متقاضیان عضویت هیات علمی در دانشگاه ها حساس هستیم که آن را کنترل می کنیم، البته نه بعنوان اینکه صلاحیت را تشخیص بدهیم.

وی ادامه داد: دانش آموختگان هر دانشگاهی با دانش آموختگان دانشگاه های دیگر از حیث تراز علمی متفاوت هستند، برخی اصرار دارند فردی که مقاطع تحصیلی را در دانشگاه پایین تر گذرانده، در دانشگاه بالاتر مشغول به فعالیت شود که این موضوع مانند این است که چرخ ماشین پراید را برای ماشین شاسی بلند بکار بگیرید که اگر این کار صورت گیرد، هم چرخ و هم ماشین ضایع می شوند.

رئیس مرکز جذب اساتید وزارت علوم افزود: یک نفر می خواهد ۳۰ سال کنار سایر اعضای هیات علمی، نقش آفرینی مثبت داشته باشد، پس باید تراز علمی لازم را دارا باشد، اولین چیزی که توسط مرکز جذب لحاظ می شود، سنجش افراد از حیث تراز علمی با دانشگاه مقصد است.

رضوان طلب افزود: موضوع دوم «اخلاق استادی و سلامت اخلاقی» است که مرکز جذب روی این مساله بسیار حساس است، در این خصوص با مواردی در برخی از دانشگاه ها روبرو بوده‌ایم، افرادی بوده اند که سابقه بد اخلاقی در دانشگاهی داشته و برای اینکه این مساله گم شود به دانشگاه دیگر منتقل می شدند، ما نمی توانیم این موضوع را بپذیریم، برخی دانشگاه ها اصرار دارند که این اعضاء را جذب کنند، با اینکه سابقه آنها روشن است.

وی ادامه داد: مساله اخلاقی از دیگر خط قرمز های بسیار مهم مرکز جذب است اگر ما مطلع بشویم که استادی از نظر اخلاقی ضعف داشته و نسبت به امانت هایی که در اختیار ما در دانشگاه ها قرار دارد، امانتدار خوبی نیست و رابطه ای، غیر از رابطه آموزشی با دانشجویان برقرار می کند حتما با وی برخورد می کنیم و هیات مرکزی جذب، مانع ادامه فعالیت وی در دانشگاه می شود.

رئیس مرکز جذب اساتید وزارت علوم ادامه داد: نکته دیگر که برای ما بسیار مهم بوده، این است که یک استاد باید مخالفتی با ارکان نظام و نظام ولایی ما نداشته باشد این خط قرمز ما است بالاخره ما پذیرفتیم اصل مهمی به نام ولایت فقیه داریم و این کشور ما را نجات داده و اگر استادی قرار باشد در این خصوص تردید داشته و یا زمزمه هایی بکند که ذهن دانشجو را آلوده کند ما حتما در برابرش ایستاده و نمی توانیم وی را بپذیریم.

رضوان طلب افزود: این ها مسائلی است که ما بر روی آن حساسیت داشته و دانشگاه ها باید آن را رعایت کنند گاهی وقت ها در دانشگاهی قائل به این هستند که در مورد یکی از این موارد ما تسامح کنیم و سر تسامح کردن یا تسامح نکردن تعداد معدودی، اختلاف نظر ایجاد می شود.