حذف کنکور یک شبه و یک ساله اتفاق نمی افتد/ هماهنگی با آموزش پرورش

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حذف کنکور یک فرآیند تدریجی است به اعتقاد من اصل حذف کنکور نیز اصل صحیح است اما یک شبه، یک ماهه و یک ساله نمی توان این فرآیند را اجرا کرد.

وی افزود: این فرآیند باید به صورت عملیاتی اجرا شود بنابراین زمان بر است و نیاز به هماهنگی با برخی دستگاه ها دارد.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: آموزش و پرورش دستگاهی است که باید بخش مهمی از هماهنگی را انجام دهد چرا که خوراک اصلی و ورودی های اصلی دانشگاه های ما از آموزش و پرورش است.

شریعتی نیاسر گفت: آموزش و پرورش به دلیل قدمت طولانی کنکور دانش آموزان را در مقطع سوم دبیرستان برای کنکور آماده می کند البته این روند طبیعی و درست است چرا که با شرایط فعلی باید دانش آموزان مستعد آماده موفقیت در کنکور باشند.

وی عنوان کرد: بنابراین اگر بخواهند سیاست ها برای کنکور سراسری تغییر کند و حذف شود به طور حتم این روند زمان بر است باید با آموزش و پرورش هماهنگی صورت گیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: برای حذف کنکور از اکنون باید برای سه تا چهار سال آینده برنامه ریزی شود چرا که دانش آموزان باید بدانند در یک مقطع زمانی کنکور حذف خواهد شد.

شریعتی نیاسر اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم نظام کنکور را اصلاح کنیم. دوره دبیرستان دانش آموزان ۴ سال است بنابراین دانش آموزان از ابتدای ورود به دبیرستان باید مطلع باشند که با رویکرد کنکور و تست زنی نباید درس بخوانند بلکه باید به مباحث درسی عمیق تر بپردازند.

وی گفت: بنابراین روش آموزش دانش آموزان از ابتدای ورود به دبیرستان نیز باید تغییر کند تا دانش آموزان دغدغه کنکور نداشته باشند و در فضای راحت تری آموزش ببینند.