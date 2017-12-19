فعالیت های اقتصادی آستان قدس در چارچوب اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، سید مرتضی بختیاری در اجلاس مدیران آستان قدس رضوی اظهار کرد: مجموعه مدیران و کارکنان این نهاد مقدس، اهتمام ویژه‌ای به تحقق سخنان رهبر فرزانه‌ انقلاب اسلامی با محور اقتصاد مقاومتی در همه فعالیّت‌ها و اقدامات سال جاری دارند.

وی با بیان اینکه حرم مطهر رضوی و خدمت رسانی به زائران همواره از مهم‌ترین مسائل مورد تأکید تولیت آستان قدس رضوی بوده است افزود: خدمات رسانی به زائران با چهار رویکرد تسهیل زیارت برای زائران، افزایش خدمات عمرانی و رفاهی در حرم مطهر، کیفی سازی خدمات فرهنگی در حرم مطهر و اسکان زائران متمرکز است.

بختیاری آغاز بهره‌برداری از فاز نخست زائر شهر رضوی و پیشرفت ۴۰ درصدی فاز ۲، پیشرفت ۸۰ درصدی فاز یک زائرسرای رضوی در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) را از جمله اقدامات برای افزایش سرانه رفاه زائران برشمرد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به پیشرفت ۳۰ درصدی عملیات اجرایی آشپزخانه صنعتی در جوار زائرشهر رضوی بیان کرد: بنای ما بر این است که امکان بهره مندی زائران عزیز از غذای متبرک حضرت رضا(ع) را افزایش دهیم و به همین منظور در شش ماهه اول امسال حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در میهمانسرای حضرت (برابر با کل رقم پذیرایی در سال ۹۵) پذیرایی شدند.

وی بیان کرد: در ۶ ماه ابتدایی امسال ۴۰ هزار بسته ارزاق متبرک رضوی بین نیازمندان کشور توزیع شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.

بختیاری تصریح کرد: واگذاری یک قطعه زمین ۵۰۰ مترمربعی به انجمن نابینایان خراسان رضوی به منظور فروش محصولات بیش از ۳۶۰ نفر از عزیزان روشندل و واگذاری پاساژ شجره با تعداد ۴۶ مغازه برای عرضه تولیدات صنایع و مشاغل خانگی از اهم اقدامات سال جاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: عملیاتی شدن مرمت و احیای ۱۱۰ قنات در خراسان رضوی، ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی به ۵۰ هزار نفر محروم در کشور توسط خادمیاران سلامت و اطعام یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر با مشارکت تشکل های مردمی در سطح کشور از اقداماتی است که در راستای اجرای منشور ۷ گانه رهبر فرزانه انقلاب انجام شده است.

وی اظهارکرد: با توجه به زیرساخت های موجود نظیر حوزه علمیه خراسان، دانشگاه های بین المللی امام رضا(ع) و علوم اسلامی رضوی، بیمارستان فوق تخصصی رضوی و دارالشفای امام رسیدن به مرجعیت علمی جهان اسلام به عنوان افق و چشم انداز فعالیت ها در عرصه علم و فناوری ترسیم شد.

بختیاری تاکید کرد: فعالیت‌های اقتصادی این مجموعه مقدس حول محور اقتصاد مقاومتی و با رویکرد استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در راستای رونق فعالیت‌های تولیدی، عمرانی و خدماتی به ویژه بهبود بخش کشاورزی با هدف تحقق شعار سال و ایجاد اشتغال پایدار انجام پذیرفته است.