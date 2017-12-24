ریالی از هدفمندی به بهداشت و درمان تعلق نمی گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نعیم امینی فرد در خصوص کاهش منابع حوزه سلامت ازمحل هدفمندی یارانه ها درلایحه بودجه ۹۷، اظهارداشت: بودجه حوزه سلامت ازمحل یک درصد ارزش افزوده و ۱۰ درصد هدفمندی یارانه کاهشی را درلایحه بودجه داشته است، البته بودجه ۱۰ درصد هدفمندی درطی سالیان گذشته نیز به وزارت بهداشت تعلق نگرفته است؛ بلکه به شکل تخصیص های بالای ۱۰۰ درصد ازمحل های دیگر سعی شده جبران شود.

وی افزود: امسال بودجه وزارت بهداشت و درمان دریک تحلیل کلی برابر تورمی که دربحث خدمات درمانی وجود دارد، افزایش پیدا نکرده و براساس تکلیف افزایش تعرفه ها برطبق مصوبه هیات دولت، معمولا تورم حوزه بهداشت و درمان به طورمیانگین حدود ۲ برابر تورم جامعه است؛ اما افزایش بودجه وزارت بهداشت کمتر از نیمی ازنرخ تورم است.

امینی فرد با بیان اینکه در ظاهر ۶۰ درصد بودجه بهداشت و درمان ناشی از درآمدهای اختصاصی است، تصریح کرد: اما به دلیل عدم تخصیص بودجه در ردیف های عمومی به لحاظ عمکلردی، ۷۰ درصد بودجه بهداشت و درمان از درآمدهای اختصاصی است. البته درآمدهای اختصاصی در وزارت بهداشت و درمان عملا معنای درآمد ندارد؛ بنابراین اتکا بیش ازحد بودجه بهداشت و درمان و عدم تکافوی بودجه های عمومی باعث وابستگی روز افزون به درآمدهای اختصاصی می شود.

وی با اشاره به اینکه اتکا به درآمدهای اختصاصی سبب افزایش رفت و آمد اقتصادی به شکل ارایه خدمات، ویزیت و بستری می شود، گفت: درشرایطی که سیستم پیشرفته پایش وجود ندارد، ممکن است که افزایش تقاضا نیز به وجود آید؛ ضمن اینکه درسالیان گذشته بودجه ازمحل ۱۰ درصد هدفمندی حتی یک ریال هم اختصاص پیدا نکرد، البته درمقابل جبران هایی به شکل تخصیص های بالای ۱۰۰ درصد انجام شده است.

امینی فرد افزود: همچنین در وضع عوارض بر مواد زیان آور برسلامت به ویژه سیگار علی رغم تاکیدات صورت گرفته اما بازهم سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی را به وزارت بهداشت تخصیص نداده است، البته ضمن تاکید برکنترل هزینه ها باید گفت که رقم خیلی بالایی هم برای وزارت بهداشت هزینه نمی شود؛ به طوری که نهایت ۸ درصد از تولید ناخالص ملی برای بهداشت و درمان هزینه می شود.

وی با بیان اینکه تخصیص برای بهداشت و درمان به دلیل افزایش عمر و کارایی افراد در تمامی دنیا سرمایه گذاری محسوب می شود، تصریح کرد: به طورحتم حداقل مواردی که درقانون تعریف شده باید به طور عملیاتی تخصیص پیدا کند، اینکه ۱۰ درصد هدفمندی مطرح می شود اما ریالی تعلق نمی گیرد قابل قبول نیست، البته پیشنهاد می شود وابستگی وزارت بهداشت و درمان از منابع عمومی کاهش و در مقابل وابستگی به ارزش افزوده افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: همچنین تاکید می شود که سازمان برنامه و وبودجه برابرعرف و قانون منابع را به طورکامل دراختیار حوزه سلامت قراردهد.