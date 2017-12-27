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۶ دی ۱۳۹۶، ۹:۱۵

اختصاصی مهر؛

جزئیات دستورالعمل واردات خودرو/ توقف واردات لکسوس، بنز و بی‌ام‌و

جزئیات دستورالعمل واردات خودرو/ توقف واردات لکسوس، بنز و بی‌ام‌و

بر اساس دستورالعمل جدید، خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان اجازه واردات ندارند و ارزش آن نباید بالاتر از ۴۰هزار دلار باشد؛ بنابراین بنز، بی‌ام‌و و لکسوس وارد نمی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو از سوی این وزارتخانه در روز جاری(چهارشنبه) خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل جدید، خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان اجازه واردات نخواهند داشت.

وی افزود: سقف ارزش خودروها برای واردات، ۴۰ هزار دلار تعیین شده و بر این اساس مدل‌های خودرو همچون بی‌ام‌و، لکسوس و بنز دیگر اجازه واردات به کشور نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر قیمت برخی از مدل‌های بی ام و، بنز و لکسوس در هفته های اخیر با ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش در بازار مواجه شده و به نظر می رسد ممنوعیت واردات این خودروها، بازار را به لحاظ قیمت، با شوک جدیدی مواجه خواهد کرد.

کد مطلب 4184050

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