حاشیه شهر مشهد اولویت ماموریتی پلیس خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی ظهر شنبه در سومین کمیسیون پشتیبانی عملیات مبارزه با مواد مخدر قرارگاه عملیاتی شماره (۲) امام رضا(ع) با تقدیر از تلاش کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: امیدواریم روند رو به رشد افزایش کشفیات تداوم داشته باشد و با انجام وظیفه در این مسئولیت خطیر و مهم موجب امید و نشاط در بین مردم باشیم و نگرانی خانواده ها از توزیع و مصرف مواد مخدر در بین جوانان کاهش یابد.

وی با تاکید بر افزایش رضایت شهروندان و کاهش آسیب ها با حضور میدانی و کیفی سازی ماموریت ها به عنوان اهداف راه اندازی قرارگاه های عملیاتی در شهر مشهد افزود: لزوم بازنگری در ساختار سازمانی پلیس در مشهد با همراهی ستاد ناجا، موجب افزایش امنیت خدمات صادقانه به مردم در جوار بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع) خواهد بود.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مواد مخدر از مهم ترین دغدغه ها و مطالبات مردم در حاشیه شهر مشهد است تصریح کرد: پدیده شوم اعتیاد و مواد مخدر ریشه بسیاری از ناهنجاری ها مثل سرقت، قتل است.

وی افزود: باید حضور کارکنان در قرارگاه عملیاتی امام رضا(ع) کیفی و جهادی باشد و طرح های عملیاتی به صورت گسترده و پیوسته اجرا شود تا شاهد اثرگذاری بیشتری در حوزه تامین نظم و امنیت در حاشیه شهر مشهد باشیم.

کریمی با تاکید بر تهیه بانک اطلاعاتی مناطق آلوده و جرم خیز و اولویت سنجی جرایم در سطح شهر مشهد و دیگر شهرستان های تابعه استان عنوان کرد: حضور یک پلیس صد در صد پیشگیری کننده است و ۵۰ درصد مشکلات را در حوزه ناامنی ها و آسیب های اجتماعی کاهش می دهد.