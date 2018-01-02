به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، راجینیکانت سوپراستار سینمای هند از تصمیمش برای پیوستن به دنیای سیاست خبر داد.
این بازیگر که از سال ۱۹۹۶ گفته بود به مسایل سیاسی علاقهمند است تا آخرین روز سال ۲۰۱۷ خبری رسمی در این باره منتشر نکرده بود.
راجینیکانت هنوز اعلام نکرده به کدام حزب سیاسی ملحق میشود اما گفته در انتخابات مجلس ایالت تامیل نادو هند شرکت میکند.
این بازیگر ۲ فیلم در دست انتشار برای سال ۲۰۱۸ دارد که یکی اثری علمی تخیلی با عنوان «۲.۰» است که ادامهای بر فیلم پرفروش ۲۰۱۰ با عنوان «انتیران» محسوب میشود. این فیلم که به عنوان گرانترین فیلم هند شناخته میشود و برای ساخت آن بودجه ۷۰ میلیون دلاری هزینه شده، ماه آوریل اکران میشود.
فیلم بعدی وی «کاآلا» است که اواخر سال راهی سینماها میشود.
راجینیکانت ۶۷ ساله، هنرپیشه و تهیهکننده است. وی از سال ۱۹۷۵ تاکنون مشغول فعالیت بوده و از دیگر فیلمها یا برنامههای تلویزیونی که در آن نقش داشته میتوان به «تو» اشاره کرد.
سینمای تامیل زبان هند از پرمخاطب ترین بخش صنعت سینمایی این کشور است.
همچنین کمال حسین بازیگر دیگر بالیوود که جوایز سینمایی نیز در کارنامهاش دارد اعلام کرد به دنیای سیاست ملحق میشود.
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