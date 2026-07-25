خرید بیش از ۵۶ هزار تن گندم از کشاورزان سقزی

محمد حامدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۵۶ هزار و ۶۷۲ تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری و روند خرید محصول همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به تأخیر در آغاز برداشت گندم افزود: شرایط اقلیمی و افزایش میزان بارندگی در سال جاری موجب شد عملیات برداشت گندم در سقز با حدود ۱۲ روز تأخیر نسبت به سال گذشته آغاز شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز ادامه داد: در سال گذشته برداشت گندم از اوایل تیرماه آغاز شده بود، اما امسال به دلیل شرایط آب‌وهوایی، شروع برداشت با تأخیر همراه شد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، میزان خرید گندم کاهش یافته است.

حامدی همچنین از خرید محصولات دانه‌های روغنی در شهرستان سقز خبر داد و گفت: تاکنون ۷۸۲ تن کلزا و ۵۳ تن کاملینا نیز از کشاورزان خریداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: روند برداشت و خرید محصولات کشاورزی در شهرستان سقز با توجه به شرایط اقلیمی و زمان رسیدگی مزارع در حال انجام است.