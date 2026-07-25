به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و رسانه‌ای گفت: در این شرایط، برخی اقدامات انجام‌شده توسط دولت کم‌رنگ نشان داده می‌شود، در حالی که دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و مدیران استان همچنان در حال پیگیری مسائل مردم و اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند.

وی با اشاره به تعیین تکلیف سد چایلی اظهار کرد: این پروژه پس از ۲۱ سال بلاتکلیفی که تنها ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، وارد مرحله جدیدی شده است.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۴۰۰ هکتار زمین از منابع ملی برای جابه‌جایی روستاهای اطراف سد اختصاص یافت و بنیاد مسکن نیز عملیات آماده‌سازی و بهسازی این اراضی را انجام داد.

استاندار گلستان افزود: برای ساخت واحدهای مسکونی جدید روستاییان، ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان‌قیمت پیش‌بینی شده و در واگذاری زمین نیز تلاش شده عدالت رعایت شود.

طهماسبی همچنین به روند اجرای جاده مینودشت به جنگل گلستان اشاره کرد و گفت: این مسیر که سال‌ها در دولت‌های مختلف بلاتکلیف مانده بود، اکنون وارد مرحله اجرا شده و عملیات احداث آن در حال انجام است.

وی با تأکید بر نقش سد نرماب در مدیریت منابع آبی استان بیان کرد: اگر این سد در زمان سیلاب فروردین‌ماه آماده نبود و روان‌آب‌ها به داخل آن هدایت نمی‌شد، احتمال تکرار خسارت‌های سیل سال ۱۳۹۸ وجود داشت، اما با مدیریت آب و کنترل روان‌آب‌ها از وقوع خسارت‌های گسترده جلوگیری شد.

استاندار گلستان ادامه داد: عملیات زهکشی ۱۰ هزار هکتار از اراضی استان نیز آغاز شده و این اقدام نقش مهمی در مدیریت آب و بهبود شرایط کشاورزی خواهد داشت.

طهماسبی درباره دیگر پروژه‌های استان نیز گفت: روند تعیین تکلیف تله‌کابین علی‌آبادکتول پس از سال‌ها بلاتکلیفی آغاز شده و مسائل مربوط به این طرح در حال پیگیری است.

وی همچنین از پیشرفت قابل توجه سد آقدکش در آق‌قلا خبر داد و اظهار کرد: این پروژه که تا سال ۱۴۰۳ تنها ۳۸ درصد پیشرفت داشت، اکنون به ۹۸ درصد رسیده و در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین بهسازی جاده خوش‌ییلاق پس از حدود ۲۰ سال توقف از سال گذشته آغاز شده است.

استاندار گلستان منطقه آزاد اینچه‌برون را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان دانست و گفت: این منطقه سال‌ها در حد یک عنوان باقی مانده بود، اما اکنون اقدامات لازم برای استفاده از ظرفیت آن در مسیر توسعه اقتصادی استان در حال انجام است.

طهماسبی با اشاره به برنامه‌های استان برای جذب سرمایه‌گذاری اظهار کرد: مذاکرات و بررسی‌های لازم با بابک زنجانی و مجموعه دات‌وان انجام شده و این سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های مختلف در گلستان اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: نمایندگان این مجموعه در استان حضور یافته و ظرفیت‌های شهرستان‌های مختلف را بررسی کرده‌اند و حوزه‌هایی مانند شهر هوشمند، طرح‌های شهری، گردشگری، جزیره آشوراده، احداث هتل، حمل‌ونقل، انرژی و توسعه خودروهای برقی از جمله زمینه‌های مورد توجه برای سرمایه‌گذاری است.

استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت بافت تاریخی گرگان نیز گفت: این سرمایه‌گذار پس از بررسی ظرفیت‌های استان، برای حضور در محدوده بافت تاریخی مرکز شهر گرگان اعلام آمادگی کرده است و حدود ۵۰ هکتار از این محدوده می‌تواند به عنوان ظرفیتی مهم برای توسعه گردشگری و اقتصاد شهری مورد استفاده قرار گیرد.

طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود بر رویکرد میدانی مدیران استان تأکید کرد و گفت: معاونان استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی بارها در شهرستان‌ها و مناطق مختلف حضور یافته‌اند تا مسائل مردم را از نزدیک بررسی و برای رفع مشکلات اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: حضور مستقیم مدیران در مناطق روستایی و گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم، زمینه شناخت دقیق‌تر مشکلات و پیگیری مؤثرتر مطالبات را فراهم کرده است.