به گزارش خبرنگار مهر، تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در پنل تخصصی «حمایتهای شرکتهای دانشبنیان در پارادایم جدید» که در حاشیه رویداد «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» برگزار شد، بر ضرورت تحول در مدل تخصیص تسهیلات تاکید کرد.
وی اظهار داشت: رویکرد فعلی معاونت، حرکت از «حمایت مبتنی بر عنوان» به سمت «حمایت مبتنی بر عملکرد و میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی »است.
امرایی با تحلیل زیرساختهای قانونی این حوزه، به تشریح تفاوت دو سند بالادستی پرداخت و یادآور شد: ما در حال حاضر با دو قانون کلیدی روبرو هستیم؛ نخست قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان مصوب سال ۱۳۸۹ و دوم قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب سال ۱۴۰۱. هرچند در قانون اولیه تفکیک دقیقی میان شرکتها برای اعطای حمایتها دیده نشده بود، اما اکنون معاونت علمی و شورای راهبری فناوریهای دانشبنیان، این حمایتها را کاملاً دستهبندی کردهاند؛ به این معنا که صرفِ داشتن عنوان «دانشبنیان» دیگر به تنهایی برای برخورداری از تمام حمایتها کافی نیست.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان با ارائه مصادیق عینی در این باره توضیح داد: به طور مثال در بحث معافیتهای مالیاتی، برای شرکتهای نوآور و فناور (بهجز شرکتهای نوپا)، این تسهیلات تنها به محصولات سطح یک دانشبنیان و با رعایت سقف مشخصی -مثلاً تا ۲۰ میلیارد تومان بسته به نوع شرکت- تعلق میگیرد. در حوزه حمایتهای گمرکی نیز شرط اصلی، اصالت اقدام است؛ یعنی اگر شرکتی ماده اولیه یا خط تولیدی را وارد کند که مستقیماً در راستای تولید محصول دانشبنیان باشد، مشمول حمایت میشود، اما اگر فعالیت خارج از این چارچوب باشد، عنوان دانشبنیان بودن شرکت کمکی به دریافت تسهیلات نخواهد کرد.
وی در ادامه با تمایز قائل شدن میان روح این دو قانون، قانون جهش تولید (۱۴۰۱) را سندی هوشمندانه توصیف کرد و گفت: «در این قانون (به ویژه در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ و سایر بندها)، اعطای حمایتها کاملاً "اقداممحور" است. یعنی حمایت منوط به انجام یک حرکت یا اقدام فناورانه مشخص از سوی بازیگر است؛ در این مدل تفاوتی نمیکند که بازیگر یک دانشگاه باشد یا یک شرکت خصوصی یا مرکز پژوهشی، بلکه آنچه اهمیت دارد، انجام فعالیت فناورانه است.»
امرایی در پایان سخنان خود با ترسیم مدل سهمرحلهای گذار، بر ضرورت انطباق بازیگران زیستبوم با پارادایم جدید تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: فرآیند توسعه باید از مرحله "تولید دانش" عبور کرده، به "تولید محصول و فناوری" برسد و در نهایت منجر به "خلق مزیت ملی و اثرگذاری" شود. همسویی شرکتها، دانشگاهها و ارکان سیاستگذاری با این الگوی سهمرحلهای، لازمه موفقیت در حکمرانی نوین علم و فناوری است.
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