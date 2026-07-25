سیدی:۲۰۰ دانشجوی خراسان شمالی به پیاده روی اربعین اعزام می شوند

حجت الاسلام «سید حسن سیدی »در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد:۱۰۰دانشجو و استاد دانشگاه علوم پزشکی استان در قالب دو کاروان برادران وخواهران در روزهای پنجم و هفتم مرداد ماه به پیاده روی عظیم اربعین حسینی اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد:هم چنین ۱۰۰دانشجوی دختر وپسر دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی عازم پیاده روی حماسی اربعین حسینی امسال هستند.

«سیدی »ادامه داد:دانشگاه‌های استان خراسان شمالی تمهیدات ویژه‌ای را با همکاری ستاد عمره و عتبات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کشور اندیشیدند،ازجمله تشکیل ستاد اربعین دردانشگاهها، برنامه‌ریزی و حمایت‌های معنوی و مادی از قبیل پرداخت وام‌های قرض الحسنه.

مسیول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی استان گفت:۱۰ نفر از کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با دو دستگاه آمبولانس یک دستگاه اتوبوس آمبولانس برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی به غرب کشور اعزام شدند .