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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

به همراه دانشجویان دانشگاه‌های نظامی؛

سرلشکر صفوی از مرز آستارا بازدید کرد

سرلشکر صفوی از مرز آستارا بازدید کرد

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا به همراه دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاه امام حسین (ع) از مرز آستارا بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در راس هیاتی از دانشجویان دانشگاه دفاع ملی و دانشگاه امام حسین (ع) و به منظور ارتقاء سطح آگاهی آن‌ها با مسائل مرزی از نوار مرزی حوزه هنگ آستارا بازدید کرد.

سرلشکر صفوی در این دیدار با تقدیر از تلاش‌های مرزداران اظهار کرد: باید اشرافیت اطلاعاتی، عملیاتی و آموزشی و تعامل با سایر نیروهای مسلح در استان را افزایش دهید تا در صورت روبرو شدن با دشمنان بتوانید، مقتدرانه و با هماهنگی برخورد کنید.

وی با بیان اینکه اگر کشوری در مرزهای خود تسلط داشته باشد در فرهنگ و حاکمیت نیز تسلط دارد، افزود: مرزداران در برخورد با مرزنشینان رأفت اسلامی داشته باشند و با اشرار و قاچاقچیان برابر قانون برخورد کنند.

کد مطلب 4189053
هادی رضایی

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