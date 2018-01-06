  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:

پوشش تحصیلی دوره پیش‌دبستانی به ۶۰ درصد افزایش یافته است

پوشش تحصیلی دوره پیش‌دبستانی به ۶۰ درصد افزایش یافته است

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از افزایش پوشش تحصیلی دوره پیش‌دبستانی به ۶۰ درصد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در بحث بودجه اگر تخصیص‌ها محقق شود، تحول ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در زمینه پوشش تحصیلی، دستاوردهای خوبی داشتیم، گفت: در بحث اتباع خارجی بیش از ۵۵۰ هزار دانش‌آموز اتباع را جذب کردیم و افزایش ۱۱ درصدی را شاهدیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: پوشش تحصیلی را در دوره پیش دبستانی از ۳۸ درصد به بالای ۶۰ درصد رسانده‌ایم.

وی ادامه داد: در ابتدایی، دوره‌های ضمن خدمت را از شکل سنتی به سمت مخاطب محور تغییر می‌دهیم تا آموزگاران، موضوعات خود انتخاب کنند.

حکیم‌زاده گفت: طبق پژوهش انجام شده، محرم سازی، استفاده از کتاب‌های دیجیتال، استفاده از موبایل و... از مواردی است که در ذهن دانش‌آموزان وجود دارد.

کد مطلب 4192286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها