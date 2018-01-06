به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در بحث بودجه اگر تخصیصها محقق شود، تحول ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در زمینه پوشش تحصیلی، دستاوردهای خوبی داشتیم، گفت: در بحث اتباع خارجی بیش از ۵۵۰ هزار دانشآموز اتباع را جذب کردیم و افزایش ۱۱ درصدی را شاهدیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: پوشش تحصیلی را در دوره پیش دبستانی از ۳۸ درصد به بالای ۶۰ درصد رساندهایم.
وی ادامه داد: در ابتدایی، دورههای ضمن خدمت را از شکل سنتی به سمت مخاطب محور تغییر میدهیم تا آموزگاران، موضوعات خود انتخاب کنند.
حکیمزاده گفت: طبق پژوهش انجام شده، محرم سازی، استفاده از کتابهای دیجیتال، استفاده از موبایل و... از مواردی است که در ذهن دانشآموزان وجود دارد.
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