بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در تکمیل ظرفیت کنکور دکتری پذیرفته شدند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۳۹۶ در روز سه شنبه ۱۹ دی ماه ۹۶ اعلام می شود.

وی افزود: آن دسته از داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۶ در یک یا چند کدرشته‌محل از اولویت‌های انتخابی در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت برای مرحله مصاحبه قرار گرفته و در مصاحبه نیز شرکت کردند می توانند از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۹۶ تعداد بیش از ۱۶ هزار و ۱۴ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۵ هزار و ۹۱۳ نفر زن و ۱۰ هزار و ۱۰۱ نفر مرد بودند.

وی افزود: در مرحله نهایی ۱ هزار و ۲۳۶ نفر پذیرفته شدند که از این تعداد ۵۴۵ نفر زن و ۶۹۱ نفر مرد هستند.

توکلی گفت: پذیرفته شدگان نهایی باید ضمن مراجعه به وب سایت اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ذیربط و کسب اطلاع از برنامه زمانی ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مربوط به هر کدرشته محل، در زمان مقرر برای ثبت‌نام و سایر مراحل پذیرش به نشانی مشخص شده در سایت موسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه کنند.